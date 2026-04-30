Il Comicon Napoli, alla sua ventiseiesima edizione, ospita il 2 maggio 2026 un evento speciale: il raduno “We are the children”, promosso dal gruppo Marvel Impersonators. L’appuntamento si terrà negli spazi esterni del Teatro Mediterraneo, alla Mostra d’Oltremare. Marco Spatola, coordinatore del gruppo e interprete di Ironman, ha sottolineato l’importanza di lanciare da Napoli un messaggio universale di pace e felicità per i bambini. Spatola ha dichiarato: “Napoli è il centro del mondo e da Napoli può partire un messaggio per aiutare tutti i bambini che sognano la pace e la felicità”, evidenziando il ruolo della città partenopea come simbolo di accoglienza e speranza.

I Marvel Impersonators, un gruppo di interpreti di supereroi, hanno siglato una collaborazione con la società Dnsty per rafforzare il legame con i fan e proporre nuove iniziative digitali. Spatola ha evidenziato la profonda responsabilità di difendere i minori privati della serenità, affermando: “Il sorriso e la vita di questi bambini vale più di qualunque economia mondiale perché loro sono il futuro del nostro pianeta”.

Comicon Napoli 2026: il festival internazionale della cultura pop

La XXVI edizione del Comicon Napoli – International Pop Culture Festival si svolge dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare. La manifestazione si conferma un appuntamento di riferimento con oltre 650 eventi, 520 espositori e più di 480 ospiti italiani e internazionali, coprendo ambiti come il fumetto, il cinema, i videogame, il gioco, la musica e la cultura pop in generale.

L’edizione è inaugurata dal Magister Leo Ortolani ('Rat-Man'), e il poster è firmato dall’illustratore francese Aurélien Predal.

Il programma artistico è ricco di nomi di spicco. Per il fumetto, sono presenti Kazuhiko Torishima ('Dragon Ball'), Makoto Yukimura ('Vinland Saga'), Don Rosa, Milo Manara, Sio e Caparezza. Il settore cinema e serie tv vanta ospiti come John C. McGinley ('Scrubs'), Crystal Reed ('Teen Wolf') e Zerocalcare. Per i videogame, spicca Troy Baker ('The Last of Us'). Incontri speciali sono previsti con Elisabetta Dami (creatrice di Geronimo Stilton) e con l’astronauta Luca Parmitano. La musica sarà rappresentata da un concerto di Giorgio Vanni. Tra le mostre, spiccano 'Leologia' (Leo Ortolani) e 'Vinland Saga' (Makoto Yukimura).

Un’iniziativa speciale è Pop Wave – Comicon for Palestine. Eventi serali includono il podcast Tintoria con Sio. Il Premio Speciale Comicon alla Carriera sarà assegnato a Grzegorz Rosiński. Il Comicon Off presenta la mostra 'Robert Crumb. Cattivi pensieri' al Castel Nuovo.

La Mostra d’Oltremare, storico polo fieristico di Napoli, offre la cornice ideale per il festival, con i suoi spazi che favoriscono l’incontro tra pubblico e artisti. Il Teatro Mediterraneo è un fulcro per spettacoli e incontri. L’edizione 2026 del festival, con le sue iniziative dedicate all’infanzia come il raduno dei supereroi, rafforza il suo valore educativo e inclusivo, consolidandosi come punto di riferimento culturale e sociale per la città e oltre.