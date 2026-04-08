Negli ultimi decenni, Matera è divenuta location cinematografica di spicco internazionale. I Sassi, il suo fascino storico e l'atmosfera unica hanno attratto registi e produzioni di fama mondiale, consolidando il legame tra il territorio lucano e il grande schermo.

La città ha ospitato set di film di rilievo: "The Passion of the Christ" di Mel Gibson, "Ben Hur" (2016) e "No Time to Die" (2021) della saga di James Bond. Queste produzioni hanno garantito a Matera notevole visibilità internazionale e ricadute positive per il comparto audiovisivo e turistico locale.

L'impatto delle produzioni cinematografiche

La presenza di grandi produzioni ha promosso Matera quale destinazione culturale e turistica, valorizzando il suo patrimonio artistico e paesaggistico. La Lucana Film Commission (dal 2012) ha sostenuto i progetti audiovisivi, favorendo crescita di professionalità locali e indotto economico del settore.

Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993, Matera è oggi riconosciuta tra le più rappresentative città italiane per la produzione cinematografica storica e religiosa. L'esperienza ha rafforzato la reputazione tra gli addetti ai lavori, alimentando l'interesse di nuove produzioni che valorizzeranno il territorio lucano.

Prospettive future per Matera e il cinema

Oltre ai titoli hollywoodiani, Matera ha accolto numerosi progetti italiani, documentari e set pubblicitari, consolidando la sua vocazione a incontro tra cultura visiva e tradizione storica. La città resta meta privilegiata per registi e produttori alla ricerca di scenari suggestivi e autentici.

La sinergia tra istituzioni locali, enti di promozione e operatori del settore audiovisivo è chiave per il futuro di Matera quale polo cinematografico. Le prospettive di crescita e valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico sono elevate, per accogliere nuove produzioni e progetti che rafforzeranno il legame tra la città e il cinema internazionale.