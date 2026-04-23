La collezione Max Mara Resort 2027 sfilerà a Shanghai, in Cina, martedì 16 giugno 2026, presso il prestigioso Long Museum West Bund. Questo evento segna un appuntamento cruciale per la maison di moda italiana, che ha scelto una delle città più dinamiche dell'Asia per svelare la sua nuova proposta resort. In concomitanza con la sfilata, il museo ospiterà l'inaugurazione di una significativa mostra curata da Olivier Saillard, autorevole storico della moda, dedicata a celebrare i 75 anni di attività di Max Mara. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 17 al 28 giugno, sempre all'interno del Long Museum West Bund.

La scelta di Shanghai evidenzia la strategia della maison di rafforzare la propria presenza internazionale, selezionando una metropoli che incarna l'innovazione e la rapida crescita del mercato del lusso cinese. L'evento si configura come uno dei momenti più rilevanti nel calendario della moda, integrandosi perfettamente con le celebrazioni ufficiali della lunga e illustre storia del marchio. Per l'occasione, la città si prepara ad accogliere un vasto pubblico di ospiti del settore, addetti ai lavori e appassionati di moda. La casa di moda italiana ha confermato che «la sfilata Max Mara Resort 2027 si terrà a Shanghai, in Cina, martedì 16 giugno 2026».

Il prestigio del Long Museum West Bund

Il Long Museum West Bund si distingue come uno dei principali poli museali privati della Cina.

Fondato nel 2014 dagli imprenditori Wang Wei e Liu Yiqian, è strategicamente posizionato lungo il lungofiume di Xuhui, ospitando una ricca collezione di arte contemporanea e antica, oltre a mostre temporanee di risalto internazionale. La selezione di questa sede per la presentazione della collezione Resort 2027 sottolinea la crescente attenzione del settore moda verso le istituzioni culturali di Shanghai, la capitale economica della Cina, un crocevia dove arte, design e innovazione si fondono. Il museo, con i suoi ampi spazi espositivi, ha già in passato ospitato eventi di moda e arte di grande portata.

L'inaugurazione della mostra, curata da Olivier Saillard, stimato storico della moda riconosciuto per la sua analisi critica delle evoluzioni del prêt-à-porter e delle maison più longeve, aggiunge un ulteriore livello di interesse all'evento.

Questa retrospettiva sui 75 anni di Max Mara si propone di ripercorrere le tappe fondamentali del brand, dalla sua fondazione all'espansione globale, fino alle trasformazioni che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

La strategia internazionale di Max Mara e le sfilate Resort

La sfilata Resort 2027 a Shanghai si inserisce in una consolidata strategia della maison, che prevede la scelta di location d'eccezione in diverse parti del mondo per la presentazione delle sue precollezioni. Negli anni recenti, Max Mara ha selezionato siti di grande valore storico e artistico in Italia, come il Palazzo Ducale di Venezia per la collezione Resort 2025 e la Reggia di Caserta, nei pressi di Napoli, per la Resort 2026.

Questi eventi di notevole impatto hanno attirato un pubblico internazionale: alla Reggia di Caserta, ad esempio, 300 invitati hanno assistito a una sfilata ammirata da celebrità del calibro di Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Joey King e Alexa Chung.

Precedentemente, le sfilate Resort del marchio sono state ospitate anche a Stoccolma, Berlino e Lisbona, confermando una politica volta a valorizzare contesti culturali e architettonici unici. Le collezioni Max Mara Resort tradizionalmente concludono la stagione delle maggiori presentazioni dei brand europei ogni primavera, precedendo gli eventi annuali di altre importanti case di moda come Louis Vuitton e Dior, che spesso scelgono località internazionali di prestigio.

Oltre all'evento moda, la mostra che seguirà la sfilata offrirà al pubblico un'opportunità esclusiva di esplorare materiali d'archivio, abiti storici e testimonianze visive che ripercorrono i 75 anni di storia della casa italiana, fornendo una preziosa panoramica sull'evoluzione del Made in Italy e la sua influenza a livello globale.