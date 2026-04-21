Il biopic Michael, incentrato sulla figura di Michael Jackson, è stato presentato in anteprima mondiale il 21 aprile 2026, durante la 50esima edizione del CinemaCon di Las Vegas. Diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King, il film si propone di restituire la complessa vita e la straordinaria carriera del "Re del Pop", offrendo uno sguardo intimo e articolato sul suo percorso pubblico e privato. Nel ruolo del protagonista figura Jaafar Jackson, nipote dell'artista, scelto per la sua profonda vicinanza spirituale e fisica allo zio. La distribuzione globale sarà curata da Universal Pictures, con un'attesa nelle sale di tutto il mondo.

Durante la presentazione riservata agli operatori del settore, è stata mostrata una sequenza di circa 20 minuti. Graham King l'ha descritta come un montaggio che illustra "la favola di un artista che ha cambiato per sempre la musica pop contemporanea". Il regista Fuqua ha sottolineato la difficoltà nel trovare un equilibrio tra finzione e verità storica, considerando i molti aspetti controversi di Jackson e la sua percezione pubblica stratificata. L'intento dichiarato era di narrare sia l'incredibile ascesa artistica, costellata da hit planetarie come Thriller, sia la dimensione più fragile di un artista che avrebbe desiderato rimanere "un bambino come Peter Pan". Il film si sofferma, inoltre, sul difficile rapporto con il padre Joseph, figura centrale e spesso discussa nel contesto dei Jackson 5.

Il percorso umano e artistico di Michael Jackson

La narrazione di Michael si sviluppa attraverso scene di grande impatto visivo e una dettagliata ricostruzione delle tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita familiare. L'intreccio mirava a restituire la vulnerabilità e la forza del personaggio: dal successo precoce con i fratelli nei Jackson 5, alla conquista del trono della musica mondiale, fino alle vicende giudiziarie che segnarono la parte finale della sua esistenza. La pellicola ha riservato ampio spazio ai conflitti familiari e alle pressioni mediatiche che incisero profondamente sulla sua identità. La scelta del nipote Jaafar Jackson, grazie alla sua somiglianza e alla conoscenza diretta del mondo dello zio, ha contribuito ad aumentare il grado di autenticità e immedesimazione nel ruolo.

La produzione ha impiegato elementi scenografici elaborati, coreografie e costumi ricercati, richiamando la cifra stilistica delle grandi produzioni hollywoodiane. La regia di Antoine Fuqua, già apprezzato per pellicole come Training Day, ha impresso al racconto un tono non agiografico, ma attento alle sfumature, mostrando sia la sensazione di favola sia le profonde contraddizioni che caratterizzarono la vicenda personale di Jackson. Il rapporto tra il suo desiderio di restare sempre giovane, in fuga da un'infanzia negata, e il mito di Peter Pan è emerso come uno dei fili conduttori della narrazione, come spiegato dalla produzione durante la presentazione.

Produzione, distribuzione e contesto del film

Il film Michael ha rappresentato un progetto di grande respiro produttivo. Graham King, già produttore di Bohemian Rhapsody, ha evidenziato la complessità nel ricostruire non solo l'estetica degli anni Ottanta e Novanta, ma anche le dinamiche familiari e sociali che contraddistinsero la parabola esistenziale dell'artista. La Universal Pictures si occuperà della distribuzione del film su scala mondiale.

La scelta di Las Vegas per l'anteprima al CinemaCon ha riflettuto l'importanza strategica della manifestazione nell'industria cinematografica globale. La città è tradizionalmente sede di anteprime riservate agli addetti ai lavori e agli esercenti, fungendo da trampolino di lancio per titoli destinati al grande pubblico.

Nel caso di Michael, l'adesione dei principali produttori e la presenza di una figura familiare nel ruolo di protagonista hanno rappresentato una novità significativa all'interno del filone dei biopic musicali, un genere che si conferma centrale nella narrazione delle icone della musica pop.