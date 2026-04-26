Il biopic musicale "Michael", che ripercorre la vita e la carriera del Re del Pop Michael Jackson, ha debuttato con un successo straordinario al box office globale. Diretto da Antoine Fuqua e coprodotto dalla famiglia Jackson con Lionsgate, il film ha incassato 217 milioni di dollari nel primo fine settimana, stabilendo un record storico come miglior esordio per un film biografico musicale. Il debutto ha fruttato 97 milioni di dollari negli Stati Uniti e Canada e 120,4 milioni di dollari negli 82 mercati internazionali.

Il risultato supera nettamente il precedente primato di "Bohemian Rhapsody", il film sui Queen che nel 2018 debuttò con 122 milioni di dollari globali.

"Michael" si posiziona inoltre come il secondo miglior debutto mondiale dell’anno, dietro solo a "Super Mario Galaxy - Il film" (372,5 milioni di dollari al lancio). Nello stesso periodo, "Project Hail Mary" con Ryan Gosling ha incassato 12,2 milioni di dollari nel suo sesto fine settimana, raggiungendo un totale di 613,3 milioni di dollari a livello mondiale.

Controversie e accoglienza critica

Nonostante le recensioni prevalentemente negative della critica, "Michael" ha catturato l'attenzione del pubblico fin dal primo weekend. La produzione, autorizzata dagli eredi di Michael Jackson, ha suscitato polemiche interne alla famiglia. Membri come Janet Jackson non sono stati coinvolti nel progetto né compaiono nel film.

La figlia di Jackson, Paris, ha definito la pellicola una “fantasy land”, sottolineando un dissenso familiare sull'approccio narrativo.

La realizzazione del biopic ha affrontato difficoltà tecniche e narrative. Un costoso reshoot da 50 milioni di dollari è stato necessario per modificare il terzo atto. Inizialmente, era prevista la rappresentazione di Jordan Chandler, coinvolto nei casi giudiziari di Jackson negli anni Novanta. Tuttavia, clausole di un accordo giudiziario ne hanno vietato la menzione, costringendo a concludere la narrazione nel 1988, prima che emergessero le accuse.

Successo commerciale e l'eredità di Jackson

Il successo di "Michael" non si limita al record globale tra i biopic musicali.

Negli Stati Uniti e in Canada, il film ha superato incassi di debutto di titoli come "Bohemian Rhapsody" (51 milioni di dollari nel 2018) e "Straight Outta Compton" (60,2 milioni nel 2015). L'enorme appeal di Michael Jackson e l'interesse internazionale hanno permesso agli incassi esteri (120,4 milioni di dollari) di eguagliare quelli nordamericani già nel primo weekend.

L'interpretazione del protagonista è stata affidata a Jaafar Jackson, nipote di Michael, contribuendo all'autenticità. La regia di Antoine Fuqua si è concentrata sui momenti salienti della carriera dell'artista, fermando la narrazione agli eventi del 1988, prima delle grandi controversie giudiziarie. "Michael" si afferma come il più imponente esordio commerciale nella storia dei biopic musicali e, nonostante i pareri discordanti della critica, conferma il richiamo mondiale e senza tempo della figura e della musica di Michael Jackson.