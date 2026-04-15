Dal 19 aprile al 20 ottobre 2026, Assisi ospiterà la mostra "Franciscus. Fratello in arte", un progetto inedito di Michelangelo Pistoletto. L'esposizione è dedicata al tema della fraternità e si ispira profondamente alla figura di San Francesco. Realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi, l'iniziativa si terrà presso la Galleria d'Arte Contemporanea della città umbra. L'obiettivo è offrire un percorso riflessivo e artistico, promuovendo un dialogo tra arte contemporanea e spiritualità francescana.

Le opere, create appositamente da Pistoletto, esplorano i temi dell'incontro e della convivenza tra differenze, connettendosi al messaggio universale di fraternità di San Francesco.

Questa esposizione, pensata per un pubblico nazionale e internazionale, si configura come uno degli appuntamenti culturali più significativi di Assisi per il 2026. Michelangelo Pistoletto ha dichiarato: «Questa mostra nasce dal desiderio di mettere in relazione l'arte con i valori fondanti della figura di San Francesco».

Il progetto artistico di Michelangelo Pistoletto ad Assisi

Il percorso di "Franciscus. Fratello in arte" indaga, attraverso linguaggi contemporanei, i principi di pace, dialogo e fraternità. Pistoletto, figura di spicco dell'Arte Povera, presenta installazioni e lavori inediti che dialogano con gli spazi della Galleria d'Arte Contemporanea di Assisi. Il Comune di Assisi sostiene l'evento, sottolineando come rafforzi il legame tra la città e la creatività artistica attuale.

L'artista ha ideato nuovi lavori per stimolare una riflessione sul concetto di fratellanza come valore condiviso.

La Galleria d'Arte Contemporanea di Assisi e il dialogo col territorio

La Galleria d'Arte Contemporanea di Assisi, nel centro storico, si distingue per la sua programmazione attenta ai linguaggi dell'arte contemporanea. La sua vocazione è ospitare eventi che mettano in dialogo la tradizione spirituale del territorio con le ricerche artistiche più attuali. Con un ricco calendario, la Galleria è un punto di riferimento per artisti, residenti e visitatori interessati alla vitalità culturale di Assisi. Il progetto di Pistoletto si inserisce in un percorso che ha portato ad Assisi nomi di spicco dell'arte italiana e internazionale, rendendo la città aperta alle contaminazioni tra antichità e contemporaneità.