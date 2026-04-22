L'attore Michele Venitucci ha condiviso dettagli sul mockumentary ‘La sobrietà’, una pellicola diretta da Carlo Fenizi e disponibile su Prime Video a partire dal 27 aprile. Il film, che trae ispirazione da un'esperienza personale del regista, offre uno sguardo approfondito sul dietro le quinte del mondo cinematografico, esplorando dinamiche complesse che coinvolgono acting coach controversi, produttori esigenti e la costante ricerca di compromessi artistici.

‘La sobrietà’: trama e ispirazione del film

Nella pellicola, Michele Venitucci veste i panni di Rodrigo, un regista dalla fervida immaginazione che si propone di realizzare un documentario.

L'obiettivo di Rodrigo è smascherare i metodi manipolatori di una rinomata acting coach. Il progetto cinematografico affonda le sue radici in un presupposto autobiografico di Carlo Fenizi, il quale ha avuto modo di confrontarsi direttamente con un sistema produttivo spesso restio al rischio e poco propenso ad accogliere visioni originali e innovative.

Riflessioni sul sistema cinematografico attuale

Venitucci ha espresso la sua visione critica sul mestiere di attore o regista, definendolo oggi così precario da risultare accessibile quasi esclusivamente a chi dispone di notevoli mezzi economici. Il sistema, a suo dire, può rivelarsi talvolta “peggio di ‘Boris’”, con riferimento alle sue dinamiche disfunzionali.

L'attore ha raccontato di come possano svilupparsi vere e proprie dinamiche da setta attorno a certi coach, dove i confini tra creatività e terapia tendono a sfumare. Ha inoltre evidenziato come la maggior parte degli attori si trovi a fronteggiare continui “no” ai casting, una situazione che limita drasticamente le opportunità e tende a favorire sempre gli stessi volti noti.

Il film, pur adottando un'esagerazione narrativa per fini drammatici, riesce a riflettere spunti profondamente reali: la difficoltà di mantenere la propria identità artistica, l'ineludibile necessità di scendere a compromessi e la spesso sottovalutata solitudine professionale. Venitucci ha rivelato di aver imparato, quando possibile, a dire “no”, pur dovendosi adattare per necessità, e di aver saputo trasformare la frustrazione in una preziosa energia costruttiva.

Il valore della collettività e il sogno di un collettivo pugliese

L'attore ha posto l'accento sull'importanza cruciale del senso di comunità tra gli artisti, una dimensione che, a suo parere, è oggi troppo spesso assente. Per contrastare questa tendenza, Venitucci ha avanzato la proposta di creare una compagnia o un collettivo partendo dalla Puglia. L'obiettivo è dare una voce autentica e visibilità a una generazione giovane e finora poco considerata, costruendo così una base solida capace di crescere e affermarsi sia a livello nazionale che internazionale.

Chi è Michele Venitucci: carriera e riconoscimenti

Michele Venitucci è un apprezzato attore italiano con una solida formazione sia teatrale che cinematografica.

Il suo debutto sul grande schermo risale al 2000 con il film “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerose fiction e produzioni cinematografiche di successo, tra cui spiccano “RIS – Delitti imperfetti”, “Un medico in famiglia” e la miniserie Rai “Guerrieri”. Nel 2007, ha conquistato il prestigioso Pardo d’oro come miglior attore al Festival di Locarno per la sua interpretazione in “Fuori dalle corde”. La collaborazione con il regista Carlo Fenizi non è una novità, avendo già lavorato insieme nel film “Istmo” (2019).