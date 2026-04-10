La Milano Art Week 2026, dal 13 al 19 aprile, anima la città con 490 appuntamenti dedicati all'arte contemporanea. Coinvolge oltre 260 realtà (musei, fondazioni, gallerie, spazi indipendenti), consolidando Milano come riferimento europeo. L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha evidenziato come la cultura "attraversa l’intero tessuto urbano".

Tra le novità, Ghost Track (musei civici e MAC) integra opere contemporanee in collezioni non artistiche:da Maurizio Cattelan (Museo Archeologico) a Vasilis Papageorgiou, RM, Natalia Trejbalova (Museo di Storia Naturale) e Xiao Zhyiu (Biblioteca Sormani).

Si completa l'art line, parco d’arte contemporanea a cielo aperto con venti opere site-specific. L'ultima, Octospider di Jeremy Deller, sarà inaugurata con l'artista e catalogo.

Protagonisti e appuntamenti internazionali

Il programma include appuntamenti di rilievo. Il 13 aprile, il PAC inaugura la mostra di Marco Fusinato, "The Only True Anarchy Is That of Power", con performance. Il 17 aprile, prosegue la mostra "Le alchimiste" di Anselm Kiefer (sale delle Cariatidi), affiancata da un talk al Teatro Dal Verme su arte e alchimia.

Il 18 aprile, Benni Bosetto sarà protagonista al Pirelli HangarBicocca con performance legate alla mostra "Rebecca". La Fondazione Prada presenta "Dash" di Cao Fei, installazione.

Dal 17 al 19 aprile, la trentesima edizione di miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea (Fiera Milano), attira collezionisti. Dal 18 al 21 aprile, Palazzo Galbani ospita Paris Internationale, piattaforma per progetti indipendenti europei e mondiali.

Eventi diffusi e consigli per la visita

La Milano Art Week 2026 è coordinata da Arte Totale ETS, con Banca Generali sponsor principale, in collaborazione con Comune di Milano e miart. Il 18 aprile, l'Art Night prevede l'apertura straordinaria di musei e spazi culturali fino alle 22:30. Il programma include eventi collaterali: concerti performativi, happening conviviali e feste.

Per una visita ottimale, si raccomanda di pianificare in anticipo e prenotare eventi a capienza limitata.

Consultare programma e canali social per aggiornamenti. Si consiglia l'uso dei mezzi pubblici e di munirsi di mappa. La Milano Art Week si conferma un appuntamento cruciale, valorizzando patrimonio storico e vitalità della scena artistica contemporanea.