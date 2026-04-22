Per la Milano Design Week 2026, Tod's celebra il suo iconico Gommino con un progetto che lo reinterpreta attraverso quattro maestri del design italiano. L'iniziativa, inaugurata il 21 aprile 2026 negli spazi Tod's di Via Savona 56, nel cuore del Tortona district, propone un percorso espositivo dove opere originali dialogano con edizioni limitate del Gommino, ispirate a forme e materiali.

Protagoniste di questa rielaborazione sono icone del design italiano: la poltrona Elda di Joe Colombo; la sedia Crosby di Gaetano Pesce; il tavolo Kristall di Michele De Lucchi per Memphis Milano, con pattern Fantastic; e il Radiofonografo RR226 Brionvega di Achille & Pier Giacomo Castiglioni.

Ognuna ha ispirato un'edizione limitata del Gommino, concepito come oggetto da collezione, presentato in un allestimento che valorizza il confronto tra arti applicate e calzaturificio.

L'esposizione: icone e artigianalità

Nello spazio di Via Savona, il progetto crea un dialogo tra reinterpretazioni contemporanee e pezzi originali, evidenziando la continuità tra design novecentesco e l'eccellenza artigianale di Tod's. Durante l'inaugurazione, gli artigiani Tod's hanno mostrato dal vivo le fasi di realizzazione del Gommino. La cucitura manuale, eseguita con precisione, ha sottolineato la forte componente artigianale che rende il prodotto un emblema del Made in Italy.

L'installazione è accessibile su prenotazione fino alla domenica successiva all'apertura, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire la collezione in edizione limitata e apprezzare i dettagli della nuova interpretazione del Gommino.

Le creazioni esclusive sono disponibili dal 21 aprile presso la boutique Tod's di Via Monte Napoleone a Milano e online sul sito ufficiale del marchio.

Design italiano: passato e futuro

Le collaborazioni con Joe Colombo, Gaetano Pesce, Michele De Lucchi, Achille e Pier Giacomo Castiglioni sottolineano il ruolo del design italiano nel plasmare gusto e stile del Novecento. Le opere selezionate narrano la sperimentazione e la qualità progettuale italiana. Il progetto Tod's, inserito nel Salone del Mobile di Milano, unisce moda, design e savoir-faire. Le reinterpretazioni del Gommino valorizzano la tradizione manifatturiera e il contributo dei creativi italiani alla diffusione internazionale del design nazionale. La scelta di Milano e del distretto di Tortona rafforza il legame tra la città e l'innovazione, offrendo agli appassionati un'occasione per esplorare storia e presente dell'artigianalità italiana.