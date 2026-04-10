In occasione della Art Week di Milano, la cappella di Sant'Ambrogio offre un'opportunità eccezionale: ammirare uno dei più preziosi cicli di affreschi di Giambattista Tiepolo. Dal 10 al 14 aprile, i visitatori potranno accedere a questi dipinti, solitamente celati e noti come "affreschi segreti", che attestano l'opera veneziana a Milano. La riapertura temporanea, dopo un recente restauro, è un appuntamento di rilievo per gli appassionati d'arte, offrendo a studiosi e cittadini una straordinaria opportunità. Il restauro ha rilanciato la valorizzazione del patrimonio artistico, garantendo la fruizione in sicurezza delle pitture murali.

La cappella, parte della Basilica di Sant’Ambrogio, polo monumentale di Milano, custodisce affreschi religiosi che manifestano la tipica maestria compositiva di Tiepolo.

Gli affreschi di Tiepolo in Sant'Ambrogio

I dipinti di Giambattista Tiepolo nella cappella rappresentano una pagina importante della sua attività a Milano. In Sant’Ambrogio, Tiepolo ha espresso la sua capacità narrativa e il suo stile riconoscibile, cruciale nella pittura settecentesca italiana. Gli affreschi, a tema sacro, si distinguono per la luminosità dei colori e la plasticità delle figure. L'opera, studiata da critici, è confermata autentica e appartenente all’ultima fase della carriera di Tiepolo, considerata tra le più innovative.

La visita durante la Art Week permette di apprezzare la ricchezza iconografica e la profondità espressiva di questi cicli restaurati, normalmente esclusi dall’itinerario turistico. L'evento valorizza l’opera degli artisti veneziani in Lombardia e consolida il ruolo della basilica come punto di riferimento culturale cittadino.

Storia e rilevanza della Basilica di Sant’Ambrogio

La Basilica di Sant’Ambrogio è tra gli edifici religiosi più antichi e significativi di Milano. Fondata tra il IV e il V secolo, ha subito numerosi interventi, diventando un simbolo dell’architettura religiosa lombarda. Custodisce opere d’arte che abbracciano oltre mille anni di storia, offrendo una panoramica unica sull'arte milanese.

La cappella con gli affreschi di Tiepolo si inserisce in questa vicenda, rappresentando un momento di grande prestigio artistico della basilica. La basilica è una tappa centrale per chi desidera approfondire la storia e l’arte di Milano, sia per la sua continuità religiosa, sia per l’importanza delle opere, incluso il ciclo tiepolesco ora visibile. Gli affreschi di Tiepolo arricchiscono il panorama artistico della basilica, rafforzando il legame tra la Milano settecentesca e il maestro veneziano. La Art Week contribuisce a promuovere queste testimonianze tramite visite guidate e approfondimenti.