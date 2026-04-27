Milano è diventata il fulcro di un evento che unisce cinema e moda: l'arrivo della rivista ‘Runway’, icona della celebre saga ‘Il diavolo veste Prada’. In occasione dell’imminente uscita del secondo capitolo del film, prevista per il 29 aprile, un’edicola speciale allestita in piazza Giovine Italia distribuisce gratuitamente mille copie al giorno di questa pubblicazione. Quella che era una rivista immaginaria è ora una realtà tangibile. L'iniziativa, che si protrarrà fino a domenica o fino all'esaurimento delle scorte, ha generato lunghe code di decine di persone, tra giovani appassionati e curiosi, tutti desiderosi di accaparrarsi quella che molti considerano già una vera e propria reliquia da collezione.

‘Runway’ tra finzione e realtà

La rivista, interamente in lingua inglese, riprende fedelmente i temi e i personaggi che hanno reso celebre il film. La copertina è dedicata a Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, e i contenuti offrono un'anteprima del nuovo capitolo della saga. All'interno, i lettori trovano editoriali fittizi attribuiti a Miranda Priestley, l'indimenticabile direttrice interpretata da Meryl Streep, e articoli firmati da Andrea Sachs, il ruolo di Anne Hathaway. La pubblicazione gioca con riferimenti iconici del primo film, citando con ironia il celebre tormentone del ceruleo e la frase “il floreale per la primavera? Avanguardia pura”. Non mancano servizi fotografici esclusivi e consigli su cosa fare e vedere a Milano, in perfetto stile delle più note riviste di moda, creando un ponte tra la finzione cinematografica e la realtà urbana.

Un oggetto da collezione e l’attesa per il film

Questa iniziativa si inserisce nel contesto dell’attesa per l'uscita nelle sale del secondo episodio della saga, fissata per il 29 aprile. La combinazione di una distribuzione limitata e l'enorme popolarità del film ha rapidamente trasformato la rivista ‘Runway’ in un autentico oggetto da collezione. La sua esclusività è tale che alcune copie sono già comparse su piattaforme online, raggiungendo prezzi considerevoli. Le lunghe file davanti all'edicola milanese sono un chiaro segnale di questo fenomeno: tra i presenti si incontrano non solo fan, ma anche addetti ai lavori, comparse del film e giornalisti, a testimonianza dell'interesse trasversale che l'evento ha suscitato.

L'attenzione per questa pubblicazione riflette l'enorme anticipazione per il nuovo capitolo cinematografico e sottolinea il legame indissolubile tra il mondo della moda e il grande schermo, un connubio che continua ad affascinare il pubblico a distanza di vent'anni dal debutto del primo film.