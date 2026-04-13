Il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha ribadito la centralità del libro come industria creativa primaria in Italia. Intervenendo il 13 aprile 2026 all’inaugurazione della Bologna Children’s Book Fair, Mollicone ha evidenziato come l’editoria per l’infanzia rappresenti un segmento di eccellenza, con l’Italia che esprime una leadership qualitativa riconosciuta a livello mondiale e un autentico strumento di soft power culturale.

Il settore dell’editoria per ragazzi dimostra una straordinaria vitalità economica: il mercato supera i 270 milioni di euro annui e registra oltre 22 milioni di copie vendute ogni anno.

L’eccellenza di autori e illustratori italiani si riflette anche nell’esportazione di più di 3.400 diritti all’estero annualmente, consolidando la posizione di primo piano del Paese a livello globale per la qualità e l'innovazione delle sue proposte editoriali.

A sostegno di questo comparto strategico, sono state adottate diverse misure. Mollicone ha ricordato lo stanziamento di 60 milioni di euro destinati a biblioteche pubbliche e istituti culturali, risorse promosse dal ministro Giuli. Questi fondi si inseriscono nel più ampio piano Olivetti, volto a rafforzare l’ecosistema culturale nazionale attraverso un sostegno mirato a biblioteche e librerie, valorizzandone il ruolo di presidi culturali e centri di innovazione nelle comunità locali.

Un altro punto cruciale affrontato è la lotta alla pirateria. La legge 93 del 2023, ideata e firmata dallo stesso presidente Mollicone, ha avuto un impatto significativo: la percezione del rischio legato alla pirateria digitale ed editoriale è aumentata al 40%, mentre la consapevolezza dell’illiceità ha raggiunto il 63%. Nonostante questi progressi, il danno economico stimato causato dall’illegalità si attesta ancora intorno agli 800 milioni di euro annui per il mercato editoriale.

Infine, per promuovere attivamente la lettura, il circuito “Ad alta voce” continua la sua opera nelle scuole e nelle biblioteche, grazie alla collaborazione con numerose associazioni culturali. Questa iniziativa rafforza il legame tra il mondo del libro e il territorio, diffondendo esperienze di lettura condivisa e avvicinando le nuove generazioni ai libri.

L'eccellenza italiana nell'editoria per ragazzi e la Bologna Children’s Book Fair

La Bologna Children’s Book Fair si conferma un appuntamento di riferimento internazionale, cruciale per fare il punto sulle strategie di crescita e promozione del libro come prodotto creativo. L’Italia, grazie al contributo di autori, illustratori ed editori, ha consolidato una posizione di leadership, guidando le classifiche di vendita e di esportazione di diritti librari. La fiera non solo valorizza la qualità dei libri per ragazzi, ma offre anche visibilità alle proposte editoriali più innovative, aprendo nuove opportunità di collaborazione tra editori italiani e stranieri e rafforzando la reputazione del settore come leva strategica per la cultura italiana nel mondo.

Piani di sostegno e contrasto alla pirateria: strategie integrate per il futuro del settore

Le risorse destinate a biblioteche pubbliche e istituti culturali sono un pilastro per la diffusione della lettura e la crescita della filiera editoriale. Lo stanziamento di 60 milioni di euro e le politiche di sostegno testimoniano la volontà di rafforzare l’infrastruttura culturale del Paese. Parallelamente, il contrasto alla pirateria rimane fondamentale: la legge 93 del 2023 ha accresciuto percezione e consapevolezza dei rischi, sebbene la perdita economica per il mercato editoriale si mantenga elevata. Queste strategie integrate, insieme a iniziative come “Ad alta voce”, mirano a garantire la vitalità e lo sviluppo continuo del settore.