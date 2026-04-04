A ottantuno anni, Gianni Morandi si prepara a tornare sui palchi dei palasport italiani con un nuovo tour che prenderà il via il 15 aprile da Conegliano, per poi toccare Milano, Torino, Roma, Casalecchio di Reno, Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova. L'evento celebra i sessant'anni di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", brano che l'artista definisce "incredibilmente attuale" per la persistenza della guerra. Morandi esprime stupore ed emozione nel poter ancora riempire queste grandi arene, a dimostrazione di una vitalità che smentisce l'età.

La preparazione del tour avviene nella sua casa bolognese, luogo di amicizie significative con figure come Lucio Dalla, Francesco Guccini e Adriano Celentano. La scaletta sarà inaugurata dal nuovo singolo "Monghidoro", scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. Questa collaborazione, nata dopo un incidente domestico di Morandi, si inserisce in un percorso già consolidato, che ha visto Jovanotti firmare successi recenti come "L'allegria" e "Apri tutte le porte", brano che ha riportato Morandi a Sanremo. Jovanotti ha concepito "Monghidoro" come un pezzo allegro, in stile Blues Brothers, celebrando il legame di Morandi con le sue radici e il suo vasto repertorio di oltre seicento brani.

Tra nuove collaborazioni e un messaggio senza tempo

Un'altra attesa collaborazione sul palco è quella con il figlio, Tredici Pietro, che potrebbe unirsi al padre al Forum di Milano. Morandi, con il suo spirito spontaneo, si dice aperto all'improvvisazione, convinto che "le cose un po’ sporche sono quelle che vengono meglio". Il tour non è solo un'occasione per festeggiare una carriera, ma anche per ribadire il significato profondo di "C'era un ragazzo". Il brano, nato durante la guerra del Vietnam, valse a Morandi una medaglia per la pace in Russia. Oggi, l'artista intende portare sul palco riflessioni sull'attualità internazionale, accennando a figure come Trump e Putin e criticando la frammentazione dell'Europa.

"Vorrei raccontare qualcosa su quello che succede intorno a noi", afferma Morandi, sentendo il bisogno di esprimere il suo pensiero.

Una carriera tra ricordi e influenza

La sua lunga carriera è costellata di momenti significativi: dagli studi di contrabbasso in conservatorio in un periodo di minore visibilità, alle tre vittorie a Canzonissima, fino a episodi difficili come il Cantagiro del 1971, quando fu fischiato dal pubblico. Morandi ricorda anche l'invito a tornare a Sanremo sotto la direzione di Stefano De Martino, declinando con un "Ho già dato, che ci torno a fare?". La memoria dell'artista è ricca di incontri e amicizie che hanno segnato la musica italiana, da Lucio Dalla a Gino Paoli, da Francesco Guccini a Mina, figure con cui ha condiviso avventure e dialoghi artistici.

Gianni Morandi si conferma una delle voci più rappresentative e longeve della musica italiana. La sua capacità di rinnovarsi, di collaborare con artisti di diverse generazioni e di mantenere un dialogo costante con il pubblico testimonia una carriera in continua evoluzione. Il suo spirito di adattamento, unito al legame con le proprie radici e alle amicizie artistiche, lo rende un testimone privilegiato dell'evoluzione culturale del paese. Il tour nei palasport è la prova tangibile di questa resilienza e apertura, portando in scena non solo la sua musica, ma anche un messaggio di attualità e speranza, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nella memoria collettiva e nel panorama musicale contemporaneo.