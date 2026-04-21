È scomparsa a Roma, all'età di ottantacinque anni, Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti. Nata in Svezia nel 1940, Alter è stata al fianco del grande attore, venuto a mancare nel 2020, per oltre sessant'anni, condividendo un'intensa esperienza personale e familiare. Dalla loro unione sono nate le figlie Susanna e Carlotta. La famiglia ha annunciato la sua dipartita, sottolineando come si sia spenta serenamente, circondata dall'affetto dei suoi cari.

La loro lunga relazione, iniziata nel 1962 nella Capitale, dove Sagitta Alter lavorava come guida turistica, fu caratterizzata da una scelta non convenzionale: i due non si sposarono mai.

Nonostante oltre sessant'anni trascorsi insieme e la costruzione di una solida famiglia, Alter aveva spiegato in una delle sue rare dichiarazioni pubbliche: «All'inizio perché non credevamo nell'istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo».

L'eredità di Gigi Proietti e la Fondazione voluta da Sagitta Alter

A testimonianza del suo profondo legame e dell'impegno per la memoria del compagno, nel 2021 Sagitta Alter diede vita alla Fondazione Gigi Proietti. L'ente fu istituito con l'obiettivo primario di «proteggere e ricordare l'identità personale» dell'indimenticabile attore romano. La fondazione si dedica alla gestione delle opere di Proietti e alla promozione di numerose iniziative culturali: dall'organizzazione di convegni e mostre, a corsi di formazione rivolti ad autori e attori, fino alla promozione e gestione di spettacoli.

Tra le sue attività rientrano anche la catalogazione di documenti legati alla carriera dell'artista, la concessione di borse di studio e l'istituzione del prestigioso premio 'Gigi Proietti', assegnato periodicamente a figure di spicco del panorama teatrale, tra cui autori, attori, registi, musicisti, scenografi e coreografi che si siano distinti per il loro contributo alle arti sceniche.

L'operato della fondazione rappresenta tuttora un punto di riferimento essenziale per la comunità teatrale e per i numerosi ammiratori dell'attore, contribuendo attivamente alla valorizzazione del vasto patrimonio artistico lasciato da Gigi Proietti. La figura di Sagitta Alter si lega indissolubilmente non solo alla sua sfera privata, ma anche a un'importante dimensione pubblica di promozione culturale e di salvaguardia della memoria collettiva del teatro italiano.

L'incontro nella Capitale e una vita lontana dai riflettori

Sagitta Alter giunse a Roma dalla Svezia nei primi anni Sessanta, intraprendendo la professione di guida turistica. Fu proprio nella vibrante atmosfera della Capitale che avvenne l'incontro con Gigi Proietti, un evento che segnò l'inizio di una storia d'amore e di vita destinata a durare per oltre sei decenni. Nel corso degli anni, Alter mantenne una scelta di discrezione, preferendo rimanere lontana dai riflettori, dedicandosi al sostegno della carriera del suo compagno e all'educazione delle loro figlie.

La biografia di Sagitta Alter, caratterizzata dal trasferimento in Italia e dalla longeva unione con Gigi Proietti, riflette lo spirito cosmopolita di un'epoca di profonde trasformazioni sociali e culturali.

Attraverso la sua lungimirante iniziativa nella creazione della fondazione, Alter ha lasciato un'impronta indelebile sulle attività volte a preservare la memoria e a promuovere lo sviluppo del teatro italiano contemporaneo. Il suo contributo, riconosciuto sia a livello romano che nazionale, si è rivelato fondamentale per consentire alle nuove generazioni di artisti di conoscere e approfondire la ricca eredità di uno dei più amati e noti interpreti della scena culturale del nostro Paese.