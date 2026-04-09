Mario Adorf, celebre attore tedesco molto amato anche in Italia, è scomparso a Monaco di Baviera all'età di novantatré anni. L'artista si è spento nella notte tra l'otto e il nove aprile. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia, con il figlio Daniel che ha ricordato come Adorf «se ne sia andato in pace, circondato dalla famiglia e dagli affetti più cari».

Nato a Zurigo l'otto settembre 1930 da madre tedesca e padre italiano, Adorf trascorse l'infanzia e la giovinezza tra Magonza e Milano. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, fu protagonista in oltre duecentocinquanta tra film e produzioni televisive, dimostrando una straordinaria versatilità e un carisma inconfondibile.

In Italia, Mario Adorf conquistò una vasta popolarità a partire dagli anni Sessanta. Interpretò ruoli memorabili che lo resero un volto familiare per il pubblico, come quello di Don Vincenzo nel film «Operazione San Gennaro» (1966), diretto da Dino Risi, e di Ugo Piazza nel poliziesco cult «Milano calibro 9» (1972) di Fernando Di Leo, un'opera simbolo della stagione del noir italiano.

I successi tra Italia e Germania

La carriera di Mario Adorf fu caratterizzata dalla sua capacità di spaziare con disinvoltura tra generi molto diversi, dal dramma alla commedia, collaborando sia con registi italiani che tedeschi. Tra le sue interpretazioni più riconosciute in Germania, si distinse il ruolo ne «Il tamburo di latta» (1979) di Volker Schlöndorff, un film che ottenne la Palma d’Oro a Cannes e l’Oscar come miglior film straniero.

In Italia, Adorf fu un interprete di riferimento per maestri del cinema come Vittorio De Sica, Carlo Lizzani e Pasquale Festa Campanile, prestando il suo volto a personaggi indimenticabili nel cinema di genere degli anni Settanta. La sua presenza scenica contribuì a rinnovare l’immaginario del cinema italiano e tedesco del secondo Novecento.

L'attore continuò a lavorare fino a tarda età, partecipando a fiction televisive di successo sia per il pubblico tedesco sia per quello italiano. La sua doppia appartenenza culturale e la padronanza linguistica lo resero un vero e proprio ponte culturale tra le due cinematografie. Adorf fu noto anche per il suo impegno civile e per il sostegno a iniziative sociali e culturali, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici italiane, in particolare con il Piemonte, terra d'origine del padre.

Un lascito artistico tra cinema d'autore e popolare

La carriera di Adorf si distinse per la frequente alternanza tra produzioni di grande impatto internazionale e film popolari. Nel corso degli anni, ricevette numerosi riconoscimenti alla carriera sia in Italia che in Germania, tra cui il prestigioso David di Donatello europeo alla carriera e la Croce al merito della Repubblica Federale Tedesca.

Nella memoria del pubblico resta il suo volto ironico e carismatico, capace di incarnare ruoli diversi: dal gangster al criminale dal volto umano, fino al padre di famiglia. La sua presenza ha rappresentato un ponte culturale duraturo tra due importanti tradizioni cinematografiche e lascia un segno profondo in diverse generazioni di spettatori, critici e registi del cinema europeo.