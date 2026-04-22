È morto a Napoli, all’età di novantacinque anni, Biagio De Giovanni, filosofo e intellettuale italiano. Interprete lucido della contemporaneità, fu rettore dell’Università L’Orientale di Napoli e parlamentare europeo. Autore di saggi filosofici e socio-politici, protagonista di dibattiti su diritti e potere.

La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo politico e culturale. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricordato il suo contributo nella formazione di generazioni di studenti e le riflessioni che arricchirono il dibattito pubblico.

Una camera ardente è stata allestita nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, aperta domani dalle 16 alle 18.30. Diverse personalità, tra cui il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il governatore campano Roberto Fico, ne hanno elogiato la figura di studioso e promotore di una cultura democratica. L’arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia, ha ricordato la sua responsabilità verso la storia.

L'eredità di un pensiero tra politica e sapere

La figura di Biagio De Giovanni si distinse per la costante presenza nei principali dibattiti italiani ed europei su filosofia politica, diritti e cultura. Come rettore e docente all’Università L’Orientale, impresse un’attenzione particolare all’educazione e alla formazione pubblica.

Continuò a pubblicare fino all’ultimo, arricchendo il pensiero critico moderno, spesso ispirandosi a Giovanni Gentile, e firmando oltre venti volumi.

Napoli e L'Orientale: un legame indissolubile

Profondamente legato a Napoli, De Giovanni offrì un contributo determinante allo sviluppo del pensiero filosofico e democratico nel Sud Italia. L’Università L’Orientale fu un fulcro della sua carriera: sotto la sua guida, l’ateneo promosse il dialogo tra discipline umanistiche e sociali, aprendosi a prospettive europee e internazionali. Il filosofo promosse iniziative culturali, rendendo L’Orientale un punto di riferimento nazionale.