È scomparso giovedì 30 aprile 2026, all'età di ottantotto anni, Georg Baselitz, artista tedesco il cui vero nome era Hans-Georg Kern. Considerato uno dei maggiori protagonisti dell'arte europea del secondo Novecento, Baselitz si spense nella sua abitazione nei pressi di Salisburgo, in Austria. La sua carriera fu profondamente segnata da un linguaggio pittorico personale e spesso provocatorio, che lo rese un simbolo della cosiddetta "Nuova Oggettività" e una figura centrale nella pittura contemporanea.

Baselitz si distinse per la sua capacità di rovesciare le convenzioni artistiche.

Dalla fine degli anni Sessanta, adottò la tecnica distintiva delle figure dipinte a testa in giù, un approccio espressivo e materico che influenzò intere generazioni. L'artista stesso dichiarava la "sovversione" come elemento centrale della sua poetica: “Non sono il pittore delle immagini, ma il pittore della pittura”, affermava. Nelle sue opere, che spesso alternavano figurazione e astrazione, Baselitz era animato dalla volontà di “cambiare il punto di vista, di guardare oltre la superficie”.

Un percorso tra rottura e sperimentazione

Nato nella Germania dell’Est nel 1938, Baselitz si trasferì giovanissimo a Berlino Ovest, dove sviluppò un percorso artistico libero da condizionamenti ideologici.

Le sue prime esposizioni destarono scandalo per l'impatto visivo e tematico delle opere, spesso considerate dissacranti e politicamente impegnate. Capolavori come “Die große Nacht im Eimer” (La grande notte nel secchio) e i celebri cicli di “Testa in giù” segnarono una svolta nello scenario artistico europeo, consacrando Baselitz come un innovatore e provocatore capace di ridefinire i parametri della pittura figurativa contemporanea.

Nel corso degli anni, Baselitz si dedicò anche alla scultura. Le sue grandi figure in legno, caratterizzate da una voluta grezzezza e spigolosità, testimoniavano la sua ricerca di una "fisicità" primaria dell'arte. La sua vasta produzione artistica intrecciava riferimenti alla storia personale e collettiva della Germania, offrendo una riflessione continua sull’identità europea e sulle lacerazioni del Novecento.

Riconoscimenti internazionali e eredità artistica

Le opere di Baselitz sono oggi custodite nelle principali collezioni internazionali e sono state protagoniste di importanti retrospettive in musei di fama mondiale, dal Centre Pompidou di Parigi alla Royal Academy di Londra, fino alla Fondazione Beyeler vicino Basilea. L’artista aveva più volte ribadito l’importanza di rimanere al di fuori dei "meccanismi del mercato", affermando con forza “l’indipendenza della pittura”. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, spiccano il Praemium Imperiale per la pittura, consegnato dall’imperatore del Giappone, e il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia. Queste tappe hanno coronato una carriera che ha ridefinito i rapporti tra tradizione e innovazione nella scena artistica globale.

Baselitz lascia un’eredità duratura, fatta di coraggio e incessante sperimentazione. La sua ricerca continua di senso nell’arte ha saputo coinvolgere pubblici, istituzioni e nuovi artisti, alimentando un dialogo profondo con la complessità della contemporaneità.