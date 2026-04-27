È scomparso Günter Pichler, il violinista austriaco di fama internazionale e fondatore del leggendario Alban Berg Quartett. Il maestro, nato nel 1940 a Kufstein, in Austria, è deceduto a 85 anni in un incidente stradale nei pressi di Vienna. La sua morte ha suscitato profonda commozione nel mondo musicale, che lo riconosceva come una figura di riferimento per la musica da camera e per l’interpretazione del repertorio quartettistico. L'Accademia Musicale Chigiana di Siena ha sottolineato come Pichler abbia "segnato in modo indelebile la storia dell'interpretazione del repertorio quartettistico, imponendosi come punto di riferimento per rigore, coerenza stilistica e profondità espressiva".

Il suo legame con l’Accademia Chigiana fu intenso. Dal 2005 al 2018, tenne corsi di quartetto d’archi e musica da camera, contribuendo alla formazione di giovani ensemble internazionali. L’istituzione senese gli ha espresso gratitudine per il contributo umano, musicale e la dedizione all’insegnamento. Il direttore artistico Nicola Sani ha evidenziato la sua "capacità di trasmettere alle nuove generazioni un'idea rigorosa e viva della musica da camera", un segno fondamentale. Sani lo ha ricordato anche come "un amico caro, la cui presenza continuerà ad accompagnare il nostro cammino".

Una carriera tra orchestre e l'insegnamento

Formatosi all’Università di Musica di Vienna, Günter Pichler si distinse precocemente.

A diciotto anni era primo violino nei Wiener Symphoniker e a ventuno, su impulso di Herbert von Karajan, divenne primo violino dei Wiener Philharmoniker. Parallelamente alla carriera concertistica, svolse una lunga e prestigiosa attività didattica a Vienna, Colonia e alla Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid. Il suo impegno fu determinante per la formazione di generazioni di musicisti e ensemble, molti dei quali si affermarono internazionalmente.

Pichler era celebre per il rigore e la passione infusi nelle sue esibizioni e nell'attività educativa. La sua collaborazione con l’Accademia Chigiana, dove tornava "ogni estate con entusiasmo autentico", era considerata una fonte inesauribile di energia e ispirazione.

La sua eredità è fatta di dedizione assoluta alla musica e un profondo impegno nella crescita professionale e personale dei suoi allievi.

Il fondatore dell'Alban Berg Quartett e il suo impatto

Nel 1970, Günter Pichler fondò l’Alban Berg Quartett, ensemble che si affermò rapidamente come riferimento internazionale nella musica da camera. Il quartetto si esibì nei maggiori festival e sale da concerto del mondo, distinguendosi per un'interpretazione innovativa e rigorosa del repertorio europeo e contemporaneo. L’impronta di Pichler come primo violino e la sua coerenza interpretativa furono universalmente riconosciute, divenendo modello per generazioni di strumentisti.

Oltre all'attività concertistica e didattica, Pichler rivestì un ruolo di primo piano nell’insegnamento internazionale, in particolare presso la Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella comunità della Chigiana e tra i suoi allievi, ma nell’intera cultura musicale europea, di cui fu tra i maggiori protagonisti degli ultimi decenni.