La mostra "Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento", attualmente ospitata presso la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia, ha registrato risultati eccezionali durante le festività pasquali. Si è infatti osservato un incremento del 34% dei visitatori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La rassegna, che celebra l'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi, rimarrà aperta al pubblico fino al 14 giugno ed è curata da Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi. Costantino D'Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, ha sottolineato come l'esposizione "dimostri la possibilità di coniugare la ricerca storico-artistica e l’emozione in un percorso che sappia coinvolgere il grande pubblico e soddisfare al contempo gli studiosi".

Il percorso espositivo si articola in otto sezioni e presenta oltre sessanta opere di tre maestri fondamentali del primo Trecento: Giotto di Bondone, Simone Martini e Pietro Lorenzetti. L'allestimento mira a evidenziare il momento di profonda trasformazione nell'arte umbra tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento, un periodo segnato dall'incontro tra il carisma spirituale di san Francesco e l'innovazione pittorica di Giotto. L'opera di Giotto, attivo già dalla fine degli anni Ottanta del XIII secolo nel cantiere della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, ha rappresentato un punto di svolta, segnando il passaggio dalla "maniera greca" di tradizione bizantina a una rappresentazione della realtà più fedele e umana, preludio dell'arte moderna.

Tra le opere in mostra spiccano la celebre "Madonna col Bambino" di Simone Martini, proveniente dall’Opera del Duomo di Orvieto, e la "Madonna di Monticchiello" di Pietro Lorenzetti, dalla Pinacoteca di Pienza.

Successo e valore culturale della mostra

L'esposizione offre un'opportunità unica per riscoprire la vivace stagione culturale che ha reso l'Umbria un crocevia artistico nel primo Trecento. A riconoscimento del suo significativo valore celebrativo per l'anniversario francescano e per l'impatto culturale sul territorio, all'iniziativa è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica. Il notevole afflusso di pubblico registrato nel periodo pasquale è frutto non solo dell'interesse specifico per il tema proposto, ma anche di mirate iniziative di promozione e valorizzazione delle risorse museali umbre, particolarmente efficaci durante le festività.

Questa rassegna si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione che ha coinvolto numerosi musei statali umbri durante la Pasquetta 2026. Grazie a iniziative come le aperture gratuite, è stata favorita un'ampia partecipazione, sia di appassionati d'arte che di visitatori occasionali, contribuendo al successo complessivo.

La Galleria Nazionale dell'Umbria e il dialogo artistico

La Galleria Nazionale dell'Umbria, uno dei principali musei italiani dedicati all'arte medievale e rinascimentale, ospita una ricca collezione permanente che documenta l'evoluzione artistica della regione. In occasione della mostra "Giotto e san Francesco", la Galleria ha saputo creare un dialogo stimolante tra le opere dei grandi maestri senesi e fiorentini e quelle dei protagonisti locali, evidenziando l'originalità della risposta degli artisti umbri alle innovazioni introdotte da Giotto.

Anche Simone Martini e Pietro Lorenzetti, infatti, si trasferirono ad Assisi nei primi decenni del Trecento, lasciando un'impronta indelebile nella decorazione della Basilica francescana, come testimoniano i capolavori esposti.

Il percorso espositivo temporaneo è stato ulteriormente arricchito dalle regolari iniziative di valorizzazione dell'offerta culturale. In tutto il territorio umbro, nel giorno di Pasquetta 2026, molti musei e siti – inclusa la stessa Galleria Nazionale dell’Umbria – hanno offerto ingressi gratuiti, incentivando ulteriormente la partecipazione e promuovendo l'accessibilità del patrimonio artistico. Questa combinazione di eventi espositivi di alto profilo e politiche di apertura ha contribuito al dato record di presenze registrato nella capitale umbra in questo periodo.