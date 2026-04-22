Un ricco ventaglio di mostre anima il fine settimana, offrendo un percorso tra l'arte di Mimmo Rotella, la grafica di Albrecht Dürer, il collezionismo di Peggy Guggenheim, il fumetto di Andrea Pazienza e Piero Macola, e la profondità storica di Gaza. Da Genova a Torino, un'occasione per esplorare diverse espressioni artistiche.

A Genova, Palazzo Ducale ospita la retrospettiva "Mimmo Rotella. 1945-2005", curata da Alberto Fiz (24 aprile - 13 settembre). Con oltre cento opere, ripercorre sessant’anni dell’attività dell’artista, evidenziando la complessità della sua ricerca.

La mostra analizza tecniche come il décollage – suo gesto-simbolo – e il dialogo con Pop Art e Transavanguardia.

Arte moderna e fumetto d'autore

A Roma, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta "Max Peiffer Watenphul. Pittore del Bauhaus" (21 aprile - 23 agosto). La mostra esplora la formazione dell'artista al Bauhaus di Weimar e la maturazione del suo stile autonomo, in particolare nel periodo veneziano.

Sempre a Roma, il Maxxi celebra il settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza con "Andrea Pazienza. Non sempre si muore" (24 aprile - 27 settembre). L'esposizione racconta la formazione dell’artista attraverso tavole a fumetti e illustrazioni, evidenziando il suo ruolo influente nel fumetto italiano.

A Bologna, la Pinacoteca nazionale dedica ad Albrecht Dürer la mostra dossier "Albrecht Dürer, Apocalisse" (24 aprile - 31 luglio). L'allestimento presenta quindici xilografie e il frontespizio della celebre serie del maestro tedesco, sottolineando la sua maestria nella grafica rinascimentale.

Viaggi, collezionismo e archeologia

A Venezia, la Collezione Peggy Guggenheim propone "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" (25 aprile - 19 ottobre 2026). La mostra si concentra sulla prima galleria dell’imprenditrice americana, la Guggenheim Jeune (1938-1939), riunendo circa cento opere chiave che rievocano il clima delle mostre pionieristiche londinesi.

Al MuSa di Salò, "Tourist! Il fascino del viaggio sul Garda tra Romanticismo e Belle Époque" (26 aprile - 4 ottobre), espone oltre cento opere tra disegni, acquerelli e oggetti da viaggio.

La rassegna documenta la nascita e l’evoluzione del turismo sul Lago di Garda tra Ottocento e Novecento.

A Pisa, Palazzo Blu ospita "Paesaggi di vita" (25 aprile - 8 novembre), dedicata a Piero Macola, figura di spicco del fumetto contemporaneo. L'esposizione esplora il suo linguaggio visivo tra realtà, memoria e immaginazione.

A Torino, la Fondazione Merz presenta "Gaza, il futuro ha un cuore antico. Materie e memorie del Mediterraneo" (22 aprile - 27 settembre). Questa mostra internazionale, in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e il MAH di Ginevra, mette in dialogo ottanta reperti archeologici con opere di artisti contemporanei, rileggendo la storia di Gaza.