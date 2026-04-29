Dalle sperimentazioni di Francesca Woodman alla ricerca di Marinella Senatore, passando per gli scatti di Philippe Halsman e l’omaggio di Michelangelo Pistoletto a San Francesco: il primo weekend di maggio offre un ricco panorama di mostre in tutta Italia.

Le mostre del weekend

A Volterra, dal 1° maggio al 27 settembre, il Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena ospita "Jump!", esposizione dedicata a Halsman. Il progetto raccoglie 22 fotografie che mettono in evidenza non solo il talento ritrattistico dell’artista, ma anche la sua celebre “Jumpology”, tecnica sviluppata negli anni Cinquanta che prevedeva di far saltare i soggetti davanti all’obiettivo per rivelarne l’autenticità espressiva.

A Roma, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea propone l’iniziativa "Artista alla Gnamc", che per il 2026 ha come protagonista Marinella Senatore. Dal 28 aprile al 31 dicembre sono esposte oltre quaranta opere tra disegni, collage e arazzi, segnando una nuova fase della sua ricerca, in cui emergono il paesaggio e la tessitura.

Sempre a Roma, la Gagosian presenta dal 29 aprile al 31 maggio "Lately I Find a Sliver of Mirror Is Simply to Slice an Eyelid", una mostra dedicata a Francesca Woodman. L’esposizione riunisce circa cinquanta fotografie, molte inedite, che testimoniano il legame dell’artista con il Surrealismo, tra ambienti decadenti e composizioni cariche di mistero e teatralità.

Dal 30 aprile al 15 settembre, la Galleria 21Art Roma ospita la personale di Ahmet Güneştekin, curata da Sergio Risaliti e dedicata ai "Testimoni del tempo". Il percorso include opere a tecnica mista, ceramiche della serie Twilight Memories, il grande Atlante del mondo (2026) e lavori che spaziano tra pittura, bronzo e tessuti ricamati.

Al Museo Casa di Goethe, dal 30 aprile al 4 ottobre, è allestita "Newton Goethe Galileo. Riflessioni di Mischa Kuball", mostra personale dell’artista Mischa Kuball. Il progetto mette in dialogo le teorie di Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe e Galileo Galilei su luce e colore, attraverso installazioni che esplorano percezione e spazio.

Venezia e Assisi

A Venezia, il Museo Correr ospita dal 30 aprile al 22 novembre, nell’ambito dei Dialoghi Canoviani, la mostra "Spiral Economy: Charrière and Canova".

L’esposizione mette a confronto Julian Charrière con Antonio Canova, attraverso un’installazione multisensoriale che riflette sul rapporto tra permanenza e trasformazione nell’arte.

Infine, ad Assisi, alla Rocca Maggiore, dal 24 aprile al 4 ottobre si tiene "Franciscus. Fratello in arte" di Michelangelo Pistoletto. La mostra prende avvio dalla proclamazione di Papa Francesco come "Primo Santo dell'Arte", intesa non come atto religioso ma come gesto simbolico che riconosce in Francesco una figura capace di unire arte, vita e responsabilità collettiva.

Il percorso include opere storiche dell’artista e pone al centro il simbolo del Terzo Paradiso, emblema di incontro tra culture e spiritualità diverse, offrendo un viaggio che intreccia memoria, storia e visioni contemporanee.