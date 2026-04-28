Mousiké, il festival musicale organizzato dalla Scuola di Musica di Fiesole, propone oltre venti appuntamenti tra concerti, incontri e momenti di confronto. L’edizione di quest’anno si svolge dal 6 al 29 maggio presso la sede della Scuola, nel comune di Fiesole, coinvolgendo più di 600 giovani musicisti e i loro insegnanti. Gli eventi offrono un ritratto vivido dell’attività formativa e artistica dell’istituzione, riconosciuta come una delle più attive nel panorama musicale italiano.

Il ricco programma di Mousiké prevede l’esibizione di ensemble orchestrali, di gruppi cameristici e di solisti formati all'interno della scuola, con la partecipazione attiva anche dei docenti.

Il festival è articolato in ventuno concerti, ai quali si aggiungono masterclass e incontri di approfondimento musicale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, rafforzando il legame con il territorio e offrendo l’opportunità di ascoltare musica dal vivo in una delle città storiche della Toscana.

Mousiké: vetrina della formazione musicale a Fiesole

Mousiké rappresenta un’occasione significativa sia per i giovani musicisti che per il pubblico locale e turistico, sottolineando il ruolo centrale della Scuola di Musica di Fiesole nella promozione della cultura musicale. Fondata nel 1974 da Piero Farulli, la Scuola ha formato in cinquant’anni migliaia di strumentisti oggi attivi in orchestre e istituzioni italiane e internazionali.

L’evento costituisce una sintesi annuale delle attività didattiche: dagli ensemble giovanili alle masterclass che arricchiscono la formazione degli studenti, l’intera comunità scolastica partecipa in maniera corale.

Le attività del festival comprendono repertori che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, permettendo agli studenti di misurarsi sia con il grande repertorio storico che con nuove composizioni. La direttrice della Scuola di Musica di Fiesole, Elisabetta Carosio, ha evidenziato: “Mousiké è il momento in cui l’intera scuola si apre alla città e al pubblico; un’occasione per valorizzare il lavoro di tutto l’anno”.

La Scuola di Musica di Fiesole: storia e prestigio

La Scuola di Musica di Fiesole, istituita da Piero Farulli – noto violista e membro del Quartetto Italiano – si è affermata come punto di riferimento per l’alta formazione musicale in Italia.

Attualmente ospita oltre seicento allievi provenienti da tutta la penisola e dall’estero, offrendo corsi che vanno dalla propedeutica ai corsi di perfezionamento e alla direzione d’orchestra. Il campus della scuola, situato alle porte di Firenze, è dotato di aule per la didattica, una biblioteca musicale specialistica e una grande sala per le esecuzioni pubbliche.

Nel corso della sua storia, la Scuola di Musica di Fiesole ha avviato numerosi progetti volti alla valorizzazione dei giovani talenti e stretto collaborazioni con orchestre e istituzioni culturali internazionali. Numerosi ex allievi sono oggi direttori d’orchestra, solisti e prime parti in importanti compagini sinfoniche italiane ed europee. Mousiké si inserisce in questa lunga tradizione, consolidando il ruolo della scuola come ponte essenziale tra formazione e professione musicale.