Il patrimonio culturale italiano esercita un'attrattiva straordinaria, con quasi 61 milioni di visitatori nei musei e nelle aree archeologiche del Paese nell'ultimo biennio. Questa crescita, che supera ampiamente i livelli pre-pandemici, deriva da un'efficace valorizzazione e promozione del settore. Tra il 1929 e il 2024, i musei e istituti statali sono passati da 110 a 453, con un'espansione marcata dagli anni Ottanta. L'incremento dell'offerta ha generato una risposta significativa nell'affluenza, con un balzo dai 2,8 milioni di visitatori iniziali a quasi 61 milioni attuali, un aumento di oltre 20 milioni negli ultimi dieci anni e un pieno recupero dal calo del 2020-2021.

L'affluenza è alimentata sia dalla forte presenza straniera, che nel 2022 costituiva il 51,5% del totale, sia da una crescente partecipazione dei cittadini italiani. Negli ultimi trent'anni, i residenti di sei anni e più che frequentano musei, mostre, siti archeologici e monumenti sono passati da poco più di un quinto a circa un terzo della popolazione. Questa partecipazione riflette un'attenzione istituzionale crescente verso la fruizione culturale e una maggiore accessibilità degli istituti, stimolata da iniziative di promozione e valorizzazione territoriale.

Numeri record e impatto economico dei musei statali

Nel 2024, i musei statali italiani hanno registrato un afflusso record di 60,8 milioni di visitatori (+5,4% sul 2023).

Questo successo si traduce in un significativo impatto economico, con introiti di 382 milioni di euro (+21,7%). Il turismo culturale si conferma motore strategico per la ripresa nazionale, superando i livelli pre-pandemici. Le località a vocazione culturale hanno attratto il 63,2% delle presenze turistiche, con il 57% di visitatori stranieri. I flussi internazionali sono cresciuti dell'8,4% sul 2023. Il Colosseo si conferma attrattore principale, con un aumento delle visite del 20% sul 2023 e un +93,4% rispetto al 2019. Segnali positivi anche per altri settori: teatro (+11,6%), concerti (+14,5%) e siti archeologici (+4,4%).

L'eccezionale crescita della domanda, pur inestimabile, solleva nuove sfide gestionali, come l'overtourism nelle principali destinazioni culturali.

È cruciale implementare una governance più integrata, che bilanci tutela del patrimonio, accoglienza e sostenibilità. A livello locale, iniziative come le città Capitale Italiana della Cultura (+16% di arrivi turistici nell'anno del titolo) e gli oltre 3.000 festival in Italia, contribuiscono ad ampliare l'offerta culturale e a promuovere lo sviluppo turistico dei territori.

L'evoluzione del patrimonio museale e i nuovi pubblici

L'evoluzione del sistema museale italiano, che in quasi un secolo ha più che quadruplicato i musei statali, riflette un impegno costante nella valorizzazione del patrimonio, coinvolgendo grandi città d'arte e realtà territoriali minori. L'espansione dagli anni Ottanta evidenzia scelte politiche e investimenti strutturali che hanno modernizzato gli istituti, spesso con servizi innovativi per migliorare l'esperienza di visita e la partecipazione del pubblico.

Il recupero significativo dopo la crisi del 2020-2021 conferma la centralità del patrimonio museale nell'offerta culturale italiana e la sua forte capacità di attrazione per residenti e turisti internazionali.

Oltre un terzo della popolazione italiana partecipa attivamente alle attività museali, risultato di una domanda crescente e di una risposta strutturata e continuativa da parte di amministrazioni ed enti gestori, supportata da eventi speciali e politiche territoriali mirate. Il settore dei musei e delle aree archeologiche si afferma come ambito strategico non solo per il suo valore culturale, ma anche per il suo ruolo economico, configurandosi come uno dei principali motori della ripresa turistica italiana e una leva fondamentale per la crescita del Paese.