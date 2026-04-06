Il Museo Egizio di Torino ha registrato un successo straordinario nel periodo pasquale, accogliendo oltre 26.000 visitatori tra il 3 e il 6 aprile. Questo boom di presenze, definito dal direttore Christian Greco un "segnale fortemente positivo", conferma la centralità dell'istituzione nel panorama culturale.

L'elevata affluenza è stata gestita efficacemente grazie a una riorganizzazione dei flussi di accesso e della visita. Le nuove modalità operative hanno ottimizzato l'esperienza di visita, riducendo le code e migliorando la fruizione delle opere, con attenzione a comfort e sicurezza.

Il museo ha inoltre potenziato l'offerta didattica per famiglie e bambini, promuovendo percorsi inclusivi e accessibili.

Il patrimonio millenario e la sua evoluzione

Situato in via Accademia delle Scienze 6, il Museo Egizio di Torino è un'istituzione di fama mondiale dedicata all'antico Egitto. Fondato nel 1824, custodisce oltre 40.000 reperti che illustrano quattromila anni di storia, religione e arte egizia. La collezione, frutto di scavi tra Ottocento e Novecento, include statue monumentali, papiri, sarcofagi, mummie e artefatti preziosi. Capolavori come la statua di Ramses II, il tempio di Ellesija e la tomba di Kha e Merit rendono il percorso espositivo unico nel suo genere.

L'edificio storico ha beneficiato di importanti restauri e ampliamenti (2015), portando la superficie espositiva a circa 10.000 metri quadrati su quattro piani.

Questi sviluppi hanno favorito un incremento costante dei visitatori, già significativo nel 2023 e ora rafforzato dal dato pasquale. Oltre alla sua collezione permanente, il museo è un centro attivo per ricerca scientifica, mostre temporanee e iniziative di divulgazione, incluse le attività speciali per il periodo pasquale.

L'alta affluenza registrata consolida il ruolo del museo come polo attrattivo e inclusivo per cittadini e turisti. Questo successo conferma l'efficacia delle strategie di coinvolgimento del pubblico e di accessibilità, posizionando il Museo Egizio di Torino come una delle principali mete per esplorare l'antico Egitto anche nel 2024.