Saranno sedici i finalisti dell’edizione 2026 di Musicultura a esibirsi dal vivo il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati, in provincia di Macerata. Il festival, riconosciuto come un appuntamento centrale per la canzone d’autore italiana, avrà come ospite speciale il pianista e jazzista Raphael Gualazzi. I finalisti, selezionati tra oltre 1.300 candidati, presenteranno i loro brani inediti davanti al pubblico e a una giuria. Questo doppio appuntamento rappresenta uno snodo cruciale della manifestazione, che si avvia così alle serate finali previste allo Sferisterio di Macerata.

La selezione dei sedici artisti ha valorizzato la varietà di provenienze e generi musicali. Tra i nomi annunciati figurano: Acqua Distillata con "Ribaltavapori" (Trieste – Gaia); Alessandro Ragazzo, "Il rito delle ombre" (Venezia); Claudio Covato, "Chiddu ca ma resta" (Siracusa); Dduma, "Fimmine de guerra" (Lecce); Dea Culpa, Ciao sono Vale, "Pelle viola" (Bergamo); Federico Baldi, "La macchina del tempo" (Bergamo); Giovanni Toscano, "Emma" (Pisa); Giulia Trovò, "Se non dovessi più tornare" (Treviso); Isabella Privitera, "Eya" (Bologna); Manuella, "Undi è l’amori?" (Sassari); Maredè, "Stupido cuore" (Senigallia); Mazzoli, "Perdita di tempo" (Pesaro/Bologna); Mezzanera, "Piume" (Bologna); Narratore Urbano, "Il mio coinquilino vuole uccidermi" (Torino); Rosita Brucoli, "Agente!" (Milano); e XGiove, "Ora che scende la notte" (Porto Sant’Elpidio).

Tra questi, i marchigiani XGiove, Mazzoli e Maredè si esibiranno "in casa".

Musicultura 2026: l'evento e i protagonisti

Il doppio appuntamento di aprile al Teatro Persiani costituisce il passaggio decisivo verso le finali del festival, confermando la centralità di Recanati e Macerata nel panorama della musica d’autore italiana. Ospite speciale delle serate sarà Raphael Gualazzi, figura di rilievo internazionale, il cui stile fonde la tradizione melodica italiana con il jazz, il soul e il blues. Gualazzi ha consolidato la sua carriera dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2011 nella sezione Giovani con "Follia d’Amore" e il secondo posto all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, collezionando numerosi riconoscimenti e collaborazioni di prestigio.

Le serate conclusive, che saranno trasmesse in diretta su Rai Radio1, offriranno agli artisti emergenti un'importante opportunità di visibilità e confronto con un vasto pubblico e professionisti del settore. Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, ha commentato: “Lo so, sono di parte, ma sono innamorato delle canzoni di queste ragazze e di questi ragazzi. Vengono a stanarvi dall’indolenza di ascoltatori sempre più assuefatti all’inconsistenza delle minestrine riscaldate”.

Il valore storico di Musicultura

Giunto alla sua trentasettesima edizione, Musicultura si distingue per la sua capacità di individuare e promuovere nuove voci della canzone italiana. Il festival si svolge tradizionalmente tra Recanati e Macerata, richiamando ogni anno centinaia di giovani artisti da tutta Italia, selezionati tramite un programma di audizioni dal vivo.

Lo Sferisterio di Macerata, che ospita la fase finale, è uno degli spazi culturali e musicali più noti nel Paese, valorizzando ulteriormente la risonanza dell’evento. L’impegno di Musicultura nella formazione e valorizzazione di nuovi talenti è testimoniato dalla partecipazione di artisti che, in passato, hanno trovato nel festival una piattaforma di lancio per raggiungere la ribalta nazionale. La presenza di personalità come Raphael Gualazzi, sia come artista ospite che come esempio di percorso artistico, e la collaborazione con Rai Radio1 per la diffusione delle serate, confermano la rilevanza culturale della manifestazione nel tessuto musicale italiano contemporaneo.