Il cartellone di Musicultura 2026 si arricchisce con nuovi nomi. Dopo Brunori Sas, saliranno sul palco dello Sferisterio di Macerata, dal 21 al 22 giugno, Ron, Tosca, Maria Antonietta e Gaz Coombes (ex frontman dei Supergrass). Brunori Sas inaugurerà la serata finale con “Brunori & Friends”.

Gli organizzatori evidenziano il profondo legame degli artisti con la storia del festival. Musicultura, laboratoriopermanente della canzone d’autore italiana, in oltre trentacinque anni ha ospitato più di ottocento artisti, affermandosi come punto di riferimento musicale nazionale.

Tra le novità spiccano il ritorno di Ron, nome di rilievo della musica leggera, e di Tosca, voce elegante già protagonista di edizioni passate. Si aggiungono la cantautrice Maria Antonietta e il musicista inglese Gaz Coombes. Il presidente Enzo Becchetti ha dichiarato: “L’incontro tra tradizione e nuove tendenze è la cifra distintiva dell’edizione 2026, grazie ai nomi confermati e alla costante ricerca di nuovi linguaggi e talenti”. La direttrice Chiara Galli ha aggiunto: “Il festival continua ad essere un punto di incontro fra generazioni e stili musicali diversi, un laboratorio creativo e aperto alle contaminazioni”.

Musicultura: storia e innovazione

Nata oltre trentacinque anni fa a Macerata, Musicultura è una kermesse autorevole per la nuova canzone d’autore italiana e internazionale.

Ogni anno, nello Sferisterio, giovani talenti e nomi affermati esplorano i linguaggi musicali contemporanei, dialogando con le radici cantautorali.

Lo Sferisterio di Macerata: cuore del festival

Lo Sferisterio di Macerata, teatro all’aperto di straordinaria suggestione architettonica ed acustica, ospita dal 1990 gli appuntamenti centrali di Musicultura. L'evento richiama migliaia di spettatori, promuovendo il territorio marchigiano e il suo patrimonio culturale. Sostenuto da istituzioni, sponsor e comunità locale, il festival valorizza il repertorio d’autore e scopre nuovi talenti nel panorama musicale italiano.