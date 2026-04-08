Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli, storico ossario nel Rione Sanità, riapre al pubblico giovedì 18 aprile. La riapertura segue un complesso intervento di restauro e messa in sicurezza, restituendo alla città uno dei suoi più iconici luoghi di culto e memoria.

L'annuncio dell'amministrazione comunale conferma l'ultimazione dei lavori, essenziali per la tutela delle strutture e la valorizzazione del sito storico. Questo ossario, profondo e suggestivo, è un simbolo della cultura e storia napoletana, custode di resti umani databili tra il XVII e il XIX secolo, testimonianza delle grandi epidemie e carestie che hanno segnato la città.

L'area, scavata nel tufo e vasta circa 3.000 metri quadrati, accoglie migliaia di crani e ossa disposti secondo un'antica tradizione popolare, arricchita da altarini votivi, edicole e ceri in ricordo dei defunti anonimi. Situato nel cuore del Rione Sanità, il sito rappresenta un patrimonio culturale inestimabile per Napoli.

Interventi di Restauro e Valorizzazione del Sito

I recenti lavori di restauro nel Cimitero delle Fontanelle hanno mirato alla stabilizzazione delle cavità, alla rimozione di detriti e all'implementazione di nuovi sistemi di sicurezza per il pubblico. Questi interventi si sono resi indispensabili a causa di riscontri di cedimenti nel sottosuolo e condizioni di rischio legate all'umidità, problematiche insorte in un'area originariamente cava di tufo e poi trasformata in ossario durante le grandi epidemie di peste.

L'amministrazione ha investito risorse significative per garantire una riapertura in piena sicurezza, con l'obiettivo di riconsegnare il sito non solo alla devozione popolare ma anche al turismo culturale. Negli ultimi decenni, il Cimitero delle Fontanelle è divenuto un punto di riferimento fondamentale per Napoli, attirando pellegrini, scuole, ricercatori e turisti da ogni parte del mondo, consolidando la sua posizione come simbolo cittadino.

Il Culto delle Anime Pezzentelle e il Valore Antropologico

Il sito è celebre per una delle più singolari pratiche popolari napoletane: il culto delle anime pezzentelle, ovvero l'adozione simbolica di un teschio, la cosiddetta capuzzella, da parte dei fedeli.

Attraverso preghiere e offerte, i devoti cercano protezione celeste, in un rapporto rituale unico tra la comunità e la memoria collettiva dei defunti, un esempio profondo di religiosità popolare.

Questo ossario, tra i più estesi d'Europa con i resti di almeno 40.000 persone, offre un percorso attraverso la vicenda storica delle epidemie napoletane e l'evoluzione dei culti funerari locali. Il Cimitero delle Fontanelle, situato in via Fontanelle, ha visto un crescente afflusso di visitatori, affascinati dall'atmosfera di intensa spiritualità e dalla bellezza degli ambienti ipogei.

Rappresenta un esempio significativo di ossario pubblico e uno dei rari casi in Europa dove religiosità popolare, storia cittadina e arte funeraria convivono armoniosamente in un unico scenario monumentale, confermando la sua centralità nell'identità storica di Napoli e la sua importanza come patrimonio culturale.