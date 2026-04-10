A sedici anni dalla sua scomparsa, la città di Napoli ha reso omaggio ad Aldo Giuffrè, figura poliedrica di attore, regista e doppiatore, con l'apposizione di una targa commemorativa. L'iniziativa si è tenuta in via del Sole 6, nel cuore del quartiere San Lorenzo, il 10 aprile 2026. La cerimonia di scoprimento, promossa dal Comune di Napoli, ha visto la partecipazione della vicesindaca e assessora all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto. Questo gesto si inserisce in un più ampio programma comunale volto a valorizzare la memoria storica cittadina, segnalando i luoghi che hanno ospitato i grandi protagonisti della cultura partenopea.

Durante l'evento, la vicesindaca Laura Lieto ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Con l’apposizione di questa targa in Via del Sole, Napoli restituisce un segno tangibile di affetto e riconoscenza ad Aldo Giuffré. Giuffré non è stato solo un interprete straordinario, ma un ambasciatore della cultura e dell’ironia napoletana nel mondo. Collocare questa memoria nel quartiere San Lorenzo significa radicare ulteriormente la storia dello spettacolo italiano nelle strade dove quella stessa cultura è nata e continua a vibrare. Come amministrazione, proseguiamo nel nostro impegno di mappare l’identità di Napoli attraverso i nomi di chi l’ha resa grande”.

Alla cerimonia era presente anche Elena Pranzo Zaccaria, moglie di Aldo Giuffrè, che ha voluto rimarcare il profondo legame dell'attore con il centro storico: “Aldo viveva in questa casa perché era vicina al conservatorio San Pietro a Maiella e suo padre è stato un grande musicista e contrabbassista al teatro San Carlo.

Tutta la sua infanzia è stata qui, lui era particolarmente legato alla sua Napoli e a questo centro storico che amava particolarmente”.

L'eredità artistica di Aldo Giuffrè e la memoria cittadina

Aldo Giuffrè ha attraversato decenni di storia dello spettacolo italiano, distinguendosi per la sua straordinaria versatilità in teatro, al cinema e nella televisione. La sua proficua collaborazione con Eduardo De Filippo e i numerosi successi sul grande schermo lo hanno reso un simbolo dell'eleganza e della maestria interpretativa partenopea. Attraverso queste iniziative, Napoli rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della memoria collettiva, evidenziando come i luoghi legati ai grandi protagonisti culturali continuino a vivere e a trasmettere valori, tradizione e identità nel tessuto urbano e sociale della città.

L'apposizione della targa in San Lorenzo segue altri interventi simili compiuti dall’amministrazione nel segno della toponomastica dedicata ai grandi personaggi locali, contribuendo a mantenere viva la memoria non solo attraverso il ricordo privato, ma anche tramite la presenza pubblica nei quartieri in cui hanno vissuto e operato.

Omaggi a Giuffrè: tra San Lorenzo e Vomero

Oltre all'iniziativa di via del Sole, il ricordo di Aldo Giuffrè è stato recentemente onorato anche con l'intitolazione di una scalinata a suo nome nel quartiere Vomero, situata tra via Gaetano Donizetti e via Luigia Sanfelice. Questa scelta sottolinea il legame profondo dell'attore con diverse aree della città, riflettendo quanto fosse caro e riconosciuto tra i cittadini e gli operatori culturali napoletani.

La scalinata rappresenta un nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori, offrendo un'occasione per riflettere sull'impronta lasciata da Giuffrè nello spettacolo italiano, dal teatro di qualità alle numerose apparizioni in radio e televisione che lo hanno consacrato al grande pubblico a partire dalla fine degli anni Sessanta. L'attenzione della città di Napoli verso la memoria di Giuffrè è un esempio di come l'identità locale si costruisca attraverso la valorizzazione dei suoi protagonisti. Il teatro San Carlo e il conservatorio San Pietro a Maiella, istituzioni con cui la famiglia Giuffrè ha avuto uno stretto legame, sottolineano ancora una volta l'intreccio tra vita privata e percorsi artistici che ha caratterizzato molti grandi interpreti della scena partenopea.