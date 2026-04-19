Il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, si prepara a celebrare il Natale di Roma il prossimo 21 aprile con un ricco programma di eventi evocativi. Le Terme di Diocleziano, luogo di grande valore storico nel cuore della capitale, ospiteranno due appuntamenti centrali: il Tracciato del Solco Primigenio e la rievocazione dei Palilia. Queste iniziative, curate dal Gruppo Storico Romano, offrono a cittadini e visitatori un'esperienza immersiva nel patrimonio storico e mitico dell'Urbe.

Il Tracciato del Solco Primigenio rievoca il gesto fondativo attribuito a Romolo che, secondo la tradizione, il 21 aprile segnò con un aratro il confine sacro della futura città, il pomerium.

Questo rito, carico di significato, sancisce simbolicamente la nascita di Roma. I partecipanti potranno assistere a una fedele ricostruzione dell'antico rituale, animata da figuranti in abiti d'epoca. Federica Rinaldi, direttrice del Museo, ha sottolineato: “Ospitare eventi di rievocazione significa restituire vita e concretezza alla storia, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di avvicinare cittadini e visitatori al patrimonio dell’antica Roma”. Gli appuntamenti per il Solco Primigenio sono fissati alle ore 11:00 e alle 14:30.

I Palilia: tra rito pastorale e fondazione di Roma

I Palilia, noti anche come Parilia, costituiscono una delle più antiche festività della religione romana.

Originariamente, questa celebrazione aveva un carattere prettamente pastorale, dedicata alla divinità Pale per invocare la protezione di greggi e pastori. Nel corso del tempo, la ricorrenza del 21 aprile si è strettamente legata al mito della fondazione della città, divenendo così parte integrante delle celebrazioni del Natale di Roma. Il rito dei Palilia, in programma alle 15:30 sempre alle Terme di Diocleziano, rappresenta un'ulteriore opportunità per i partecipanti di vivere un'esperienza diretta con la storia più remota dell'Urbe.

Le rievocazioni, meticolosamente organizzate dal Gruppo Storico Romano, si distinguono per l'accuratezza nella ricostruzione dei dettagli. Propongono uno scenario altamente coinvolgente, con rituali fedelmente rappresentati che evocano il profondo legame tra la comunità, la civiltà pastorale e la genesi dell'identità romana.

L'accesso a questi eventi è compreso nel costo ordinario del biglietto del Museo Nazionale Romano; la prenotazione è consigliata e può essere effettuata tramite i canali ufficiali.

Le Terme di Diocleziano: custodi della storia romana

Le Terme di Diocleziano, una delle quattro prestigiose sedi del Museo Nazionale Romano, si affermano come un punto di riferimento imprescindibile per le celebrazioni della memoria storica della capitale. Edificate tra il 298 e il 306 d.C., queste rappresentano il più vasto complesso termale dell'antica Roma, conservando ancora oggi testimonianze archeologiche e architettoniche di inestimabile valore. Ospitando eventi culturali, le Terme creano un ponte tra la contemporaneità e il passato glorioso dell'Urbe.

Nell'ambito del Natale di Roma, il Museo rinnova il suo impegno nel dialogo tra tradizione, ricerca storica e divulgazione, accogliendo un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di archeologia ai semplici visitatori.

Il Museo Nazionale Romano, con le sue importanti collezioni archeologiche, promuove costantemente iniziative che connettono la storia antica al tessuto urbano odierno, riaffermando il ruolo centrale di Roma come culla di civiltà. Eventi come il Tracciato del Solco Primigenio e i Palilia sono fondamentali per mantenere vivo questo legame tra passato e presente, rendendo la memoria storica non solo accessibile ma anche vibrante per il grande pubblico.