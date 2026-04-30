Il Teatro Sistina di Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore artistico e solidale: il concerto benefico “Le mie canzoni altrui”, promosso dal Rotary Club Roma Sud. Protagonista della serata sarà Neri Marcorè, artista poliedrico e tra i più apprezzati del panorama italiano, che si esibirà nella sua veste di interprete musicale.

L’evento, che unisce musica e racconto, promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso generazioni, emozioni e ricordi condivisi. Marcorè, noto al grande pubblico per la sua versatilità come attore, imitatore, doppiatore, conduttore e regista, porterà sul palco uno spettacolo che è molto più di un semplice concerto: un intreccio di parole e melodie capaci di evocare storie personali e momenti vissuti, in cui ogni spettatore potrà riconoscersi.

Un impegno concreto per la collettività

L’iniziativa si inserisce nel più ampio e costante impegno del Rotary International a favore della collettività. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno di progetti mirati nei settori dell’ambiente, dell’inclusione sociale e della salute. Nello specifico, i fondi raccolti contribuiranno a finanziare importanti iniziative di riforestazione urbana, a implementare programmi di supporto per famiglie in difficoltà e a sviluppare percorsi di prevenzione sanitaria sul territorio. L’obiettivo è trasformare una serata di spettacolo in un gesto tangibile di cura, attenzione e responsabilità verso la comunità.

Musica e solidarietà al Teatro Sistina

Lo spettacolo “Le mie canzoni altrui” offre al pubblico l’opportunità di partecipare a una serata significativa, unendo la qualità artistica dell’esibizione di Neri Marcorè alla nobile finalità solidale. È un’occasione unica per godere di un momento di cultura e intrattenimento, contribuendo al contempo a iniziative di grande valore per il territorio e per le persone che lo abitano.

I biglietti per il concerto sono disponibili fino a esaurimento posti. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni, è possibile rivolgersi direttamente agli organizzatori dell’evento o consultare i canali ufficiali del Rotary Club Roma Sud.

Neri Marcorè: un artista a tutto tondo

Neri Marcorè è un artista dalla carriera eclettica e ricca di successi. La sua capacità di spaziare con disinvoltura tra i diversi ambiti dello spettacolo – dal cinema al teatro, dalla televisione al doppiaggio – lo ha reso una figura di spicco nel panorama culturale italiano. La sua partecipazione a questo concerto benefico sottolinea ulteriormente il suo impegno non solo artistico, ma anche sociale, a favore di cause importanti.