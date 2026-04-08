A Roma, la mostra "Nero su Bianco" celebra oltre quarant’anni di carriera di Luciano del Castillo, stimato fotografo e giornalista, già figura di spicco dell'ANSA. L'esposizione, curata da Maurizio Riccardi, aprirà i battenti il 10 aprile alle ore 18 presso lo Spazio 5, situato in via Crescenzio 99/D. Sarà possibile visitarla fino al 30 aprile, tutti i giorni esclusi i festivi, con orario continuato dalle 16 alle 20.

L'inaugurazione sarà arricchita da un incontro pubblico dal titolo evocativo "Per guardare bastano gli occhi, per vedere serve anche il cuore".

In questa occasione, Luciano del Castillo dialogherà con il collega giornalista Alfredo Macchi, ripercorrendo le tappe salienti del suo percorso professionale e umano. Un viaggio che ha attraversato la fine del Novecento e i primi anni del nuovo millennio, lasciando un'impronta indelebile nella cronaca e nella storia contemporanea.

Il racconto di un'epoca: dalla Sicilia al mondo

La retrospettiva offre uno sguardo approfondito sulla storia recente attraverso l'obiettivo di del Castillo. Il punto di partenza è la cronaca di mafia a Palermo, documentata con rigore per lo storico quotidiano L’Ora. Da lì, il percorso si estende a momenti cruciali che hanno ridefinito l'Europa e il mondo: dalla caduta della Cortina di Ferro e le conseguenti trasformazioni nell’Europa orientale, fino a Tangentopoli e la crisi della Prima Repubblica italiana.

Il fotogiornalista ha saputo cogliere anche le complessità dei conflitti internazionali seguiti all’11 settembre, testimoniando le dinamiche delle aree di crisi globali.

Un capitolo significativo del suo lavoro è dedicato all’America Latina, con un focus particolare su Cuba. Questo legame profondo con le isole è emblematicamente rappresentato da due scatti iconici: "Compare Turiddu", realizzata nei primi anni Ottanta nell’entroterra siciliano, e "Amo esta isla", catturata nell’isola caraibica. Queste immagini, insieme ad altre selezionate, saranno proiettate durante la conversazione di apertura, offrendo al pubblico un'esperienza visiva diretta. L'accesso all'evento è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.

L'opera di Luciano del Castillo non è solo documentazione, ma anche interpretazione della realtà. Attraverso i suoi scatti, il fotoreporter ha saputo trasformare l'immagine in un potente strumento di comprensione e riflessione, rendendo tangibili i grandi eventi che hanno plasmato il nostro tempo. La mostra "Nero su Bianco" si configura così come un'occasione imperdibile per esplorare la profondità e la rilevanza di un'intera vita dedicata al fotogiornalismo, un'arte che continua a essere un pilastro fondamentale per la narrazione della storia.