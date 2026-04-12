Netflix ha svelato la prima immagine della sua attesa serie animata dedicata a Mafalda, l'iconico personaggio dei fumetti creato dal maestro argentino Quino. La piattaforma di streaming ha confermato che la produzione, realizzata e animata dallo studio Mundoloco CGI sotto la direzione del regista premio Oscar Juan José Campanella, farà il suo debutto nel 2027. Questa importante notizia giunge in concomitanza con il sessantesimo anniversario della prima pubblicazione di Mafalda, avvenuta nel 1964, evidenziando la duratura rilevanza di una delle figure più amate e significative della cultura latinoamericana.

Campanella, celebre per aver vinto l'Oscar nel 2010 con Il segreto dei suoi occhi, ha espresso il suo profondo legame con l'opera di Quino, dichiarando: "Mafalda e i suoi amici non solo mi hanno fatto ridere molto, ma più di una volta mi hanno costretto ad aprire un dizionario… È nostro dovere preservare l'umorismo, l'ironia e le osservazioni di Quino". La nuova versione, il cui annuncio iniziale risale all'agosto 2024 in occasione dell'inaugurazione delle nuove sedi Netflix a Buenos Aires, si propone di reintrodurre la vivace protagonista e il suo inseparabile gruppo di amici — Manolito, Susanita, Felipe, Miguelito e Libertad — adattandoli ai linguaggi e alle tematiche della contemporaneità.

La visione creativa di Campanella e la produzione

La serie prevede una prima stagione composta da dieci episodi e segna il ritorno di Campanella al mondo dell'animazione, dopo il successo del film Metegol (noto anche come Underdogs). Il progetto, interamente realizzato in Argentina, mira a conservare il profondo legame di Mafalda con il suo contesto storico-sociale, pur aggiornando stili e linguaggi per renderli accessibili al pubblico odierno. Il design visivo adottato si ispira a soluzioni morbide e moderne, richiamando lo stile di The Peanuts Movie, ma con l'intento di salvaguardare il fascino distintivo del tratto originale in bianco e nero, celebrando così le radici umoristiche e critiche dell'opera di Quino.

L'annuncio, avvenuto durante la presentazione del catalogo di produzioni originali Netflix per il biennio 2026-2027 a Buenos Aires, conferma la strategia della piattaforma di investire in contenuti con un forte impatto culturale e intergenerazionale in America Latina. Campanella ha descritto la realizzazione della serie su Mafalda come "la più grande sfida della mia vita", sottolineando la complessità di adattare le storie e i protagonisti alle esigenze narrative e sociali attuali senza compromettere l'essenza originaria del celebre fumetto.

Mafalda: dal genio di Quino all'influenza globale

Mafalda nacque dall'ingegno di Joaquín Salvador Lavado Tejón, universalmente conosciuto come Quino, e fu pubblicata per la prima volta nel 1964 sulle pagine della stampa argentina.

La protagonista, una bambina di sei anni, rifletteva con acuto umorismo e spirito critico sulle contraddizioni della società degli adulti, ponendo interrogativi profondi su temi universali quali la pace, la giustizia, la libertà e la famiglia. La sua peculiarità risiedeva nella capacità di affrontare questioni complesse con ironia e leggerezza, rendendola un simbolo del pensiero critico sudamericano e un fenomeno riconosciuto a livello internazionale.

Dopo la scomparsa di Quino nel 2020, il personaggio di Mafalda continua a esercitare una notevole influenza su generazioni di lettori e spettatori. La scelta di Netflix di produrre una nuova serie animata rappresenta, pertanto, una significativa operazione di valorizzazione culturale.

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di adattamenti contemporanei di grandi classici della letteratura a fumetti, con l'obiettivo di coinvolgere nuovi pubblici mantenendo una fedeltà profonda agli intenti e allo spirito originario dell'autore.