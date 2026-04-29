Newitalianbooks, piattaforma per la promozione del libro all’estero, intensifica l’impegno per l’internazionalizzazione dell’editoria. Nel 2026, nuove vetrine digitali saranno protagoniste alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (Messico) e alla China Shanghai International Children’s Book Fair (Cina).

Per la 40ª edizione della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (28 novembre – 6 dicembre 2026), con l’Italia ospite d’onore, Newitalianbooks allestirà una vetrina digitale trilingue (italiano, inglese e spagnolo). Dedicata a novità editoriali italiane non ancora tradotte in spagnolo, offre visibilità cruciale nel mercato ispanofono.

Il progetto, sostenuto da MAECI, Treccani, Centro per il libro e la lettura e AIE, permette a case editrici e agenzie letterarie di partecipare gratuitamente. Le candidature per titoli di ogni genere devono pervenire entro il 3 luglio 2026, seguendo il Bando Guadalajara 2026. La vetrina si rivolge a espositori e autori invitati senza traduzione spagnola.

Parallelamente, Newitalianbooks apre le candidature per la seconda edizione della vetrina digitale in cinese, focalizzata sulla promozione del libro italiano per l’infanzia. Questa sarà presentata alla China Shanghai International Children’s Book Fair (13-15 novembre 2026). Dopo il successo della prima edizione (oltre settanta operatori), l’iniziativa è supportata da Treccani, Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con AIE e la Bologna Children’s Book Fair.

Le case editrici e le agenzie letterarie interessate possono inviare le proprie schede-libro entro il 25 maggio 2026, come specificato nel Bando Cina 2026.

Iniziative e strumenti per la promozione editoriale

Le attività di Newitalianbooks si estendono oltre questi due eventi. Tra le iniziative promosse rientrano le vetrine digitali alla London Book Fair (10 – 12 marzo 2026), dedicate alla fiction italiana per i mercati anglofono e francofono. I titoli, selezionati da scout e traduttori, sono presentati con schede di copertina, descrizione, premi, traduzioni, contatti diritti ed estratto. Il portale offre inoltre banche dati e strumenti informativi, inclusa la “Guida ai contributi e ai premi per la traduzione di libri italiani in lingue straniere”, che aggiorna sulle opportunità di sostegno alla diffusione internazionale dell’editoria.

L’obiettivo è un supporto coordinato tra istituzioni, editori e agenti per aumentare la visibilità e la circolazione delle opere italiane all’estero.

Fondato nel 2020 con il sostegno di Treccani, Newitalianbooks mira a stimolare l’internazionalizzazione dell’editoria, incrementando la visibilità estera e rafforzando la collaborazione con le istituzioni all’estero. Partner chiave includono MAECI, Centro per il libro e la lettura, AIE, Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e Bologna Children’s Book Fair. Questa rete consolida Newitalianbooks come punto di riferimento per la promozione culturale editoriale. La selezione dei titoli, curata con scout specializzati e traduttori, considera originalità e potenziale di traduzione, contribuendo all’affermazione di nuovi talenti e alla valorizzazione di opere consolidate.