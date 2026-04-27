La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha ufficialmente comunicato la decisione di interrompere ogni futura collaborazione con la rinomata direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Questa drastica misura è stata adottata a seguito di dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla maestra, giudicate dalla Fondazione come “gravi e offensive” e ritenute lesive dell’immagine e della professionalità sia dell’istituzione teatrale che della sua orchestra. La notizia segna una rottura definitiva in un rapporto che si preannunciava di lungo termine e di grande prestigio per entrambe le parti.

La revoca dell'incarico e le motivazioni

La scelta della Fondazione è stata resa nota dal sovrintendente Nicola Colabianchi, il quale ha motivato la decisione con le “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche” attribuite alla direttrice. Queste affermazioni sono state esplicitamente considerate dannose per il valore artistico e professionale del Teatro La Fenice e, in particolare, per l'integrità e la reputazione dei suoi musicisti. L’incarico di Beatrice Venezi, che prevedeva una collaborazione quadriennale con inizio fissato per il 1° ottobre, è stato pertanto revocato. Questa revoca annulla di fatto una nomina che aveva suscitato notevole interesse nel panorama culturale.

Contesto delle polemiche e l'accusa di nepotismo

La decisione della Fondazione giunge al culmine di un periodo caratterizzato da intense tensioni e polemiche. Tali controversie erano state innescate da un’intervista rilasciata da Beatrice Venezi al quotidiano argentino La Nación. In quell’occasione, la direttrice aveva formulato accuse dirette di nepotismo nei confronti dell’orchestra del Teatro La Fenice, generando un acceso dibattito. La rottura definitiva tra la Fondazione e la direttrice d’orchestra si consuma a soli sette mesi dall’annuncio della sua nomina, avvenuto il 22 settembre 2025. Questo epilogo inaspettato pone fine a una collaborazione che, seppur breve, ha lasciato un segno evidente nel dibattito pubblico.

Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni o conferme indipendenti che possano aggiungere nuovi dettagli o prospettive rispetto a quanto ufficialmente comunicato dalla Fondazione. La situazione rimane pertanto delineata esclusivamente dalle informazioni diffuse dall'istituzione veneziana.