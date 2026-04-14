Sarà una conduzione corale a guidare la prossima cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Accanto ai già annunciati Flavio Insinna e Bianca Balti, si unisce al team di presentatori Nino Frassica. L'evento, appuntamento di spicco per il cinema italiano, si terrà presso gli Studi di Cinecittà a Roma e sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1.

Il trio di conduttori per i David

La scelta di affidare la serata a un trio di figure note dello spettacolo sottolinea l'importanza dei David di Donatello. Se Flavio Insinna e Bianca Balti erano già stati ufficializzati, l'ingresso di Nino Frassica promette di aggiungere un elemento di comicità e originalità.

Questa formula a più voci mira a rendere la cerimonia più dinamica e coinvolgente per il pubblico, sia a casa che negli storici Studi di Cinecittà, simbolo del cinema italiano.

Profili e attese per la serata

La presenza di tre conduttori con diverse esperienze professionali è pensata per offrire una serata ricca di intrattenimento. Nino Frassica, celebre per il suo stile ironico, affiancherà Flavio Insinna, volto noto della televisione, e Bianca Balti, modella e presentatrice. L'evento si conferma come uno dei momenti più attesi per il cinema italiano, richiamando la partecipazione di numerosi artisti e professionisti. La trasmissione in diretta su Rai1 garantirà ampia visibilità alla cerimonia, che celebra le eccellenze della settima arte.

Nino Frassica: carriera e stile

Nino Frassica è un attore e comico italiano con una lunga carriera televisiva e cinematografica. Ha raggiunto la popolarità grazie a programmi come "Indietro tutta!" e "Quelli della notte", diventando uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose fiction e film, distinguendosi per il suo umorismo surreale e la capacità di coinvolgere il pubblico.