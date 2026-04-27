Il Nonantola Film Festival, punto di riferimento per gli appassionati di cinema indipendente e cortometraggi, celebra nel 2026 il suo ventesimo anniversario. Nata nel 2006 dall’impegno dell’associazione Nonantola Film Festival e del Comune di Nonantola, la manifestazione ha trasformato la cittadina emiliana in un crocevia di autori, registi e cinefili. Per due decenni, ha promosso la cultura cinematografica attraverso proiezioni, laboratori ed eventi dedicati sia al pubblico locale sia agli addetti ai lavori.

L’edizione 2026, in programma dal 27 aprile all’11 maggio, si distingue per una programmazione che mette al centro i cortometraggi.

La selezione è accompagnata da incontri con gli autori, workshop e iniziative che coinvolgono il centro storico di Nonantola e sedi culturali limitrofe. In programma anche la storica 4x4, una maratona di corti realizzati in quattro giorni da squadre di giovani registi provenienti da tutta Italia, affiancata da anteprime, proiezioni speciali e momenti di confronto con importanti personalità del cinema contemporaneo. L’iniziativa rappresenta, da vent’anni, un laboratorio di idee, molto apprezzato per la sua capacità di coinvolgere il territorio e le nuove generazioni del cinema.

L'impegno del festival e la sua reputazione nazionale

Fin dalla fondazione, l’obiettivo degli organizzatori è stato quello di “avvicinare la collettività al cinema d’autore, offrendo spazio a nuovi autori e stimolando la riflessione critica”, come sottolineato dal direttore artistico durante la presentazione del programma 2026.

Grazie alla preziosa collaborazione di realtà associative, volontari e istituzioni locali, il festival ha conquistato negli anni una reputazione nazionale, sostenendo percorsi formativi, incontri con registi emergenti e laboratori per studenti delle scuole superiori e universitari.

L’evento coinvolge tradizionalmente oltre un centinaio di partecipanti solo nella sezione 4x4, a cui si sommano diverse centinaia di spettatori durante le serate di proiezione e la cerimonia di premiazione. La varietà delle proposte e l’attenzione alle tematiche contemporanee sono riconosciute come punti di forza che ne hanno garantito la longevità. Tra le novità della ventesima edizione sono annunciate masterclass gratuite, una retrospettiva sui vent’anni della manifestazione e la presenza di ospiti italiani e internazionali di rilievo, il cui coinvolgimento contribuisce a rafforzare la rete di collaborazioni con università, scuole di cinema, cineteche e festival italiani.

Nonantola: vetrina per il cinema di qualità e coinvolgimento cittadino

Il Nonantola Film Festival si svolge nel cuore della cittadina emiliana, situata nella provincia di Modena, nota anche per la storica Abbazia di Nonantola e per un tessuto culturale molto vivace. Negli anni, la manifestazione ha rappresentato un’opportunità per valorizzare il patrimonio locale e promuovere l’attività cinematografica fuori dai grandi centri urbani, grazie a una proposta capace di richiamare registi, attori, critici e professionisti del settore da tutta Italia.

Dal 2006, il festival ha raccolto e proposto centinaia di cortometraggi, film a basso budget, prime visioni e documentari, diventando una piattaforma stabile per i giovani autori e una vetrina per il cinema di qualità in Emilia-Romagna.

La manifestazione si distingue anche per l’attenzione verso il coinvolgimento attivo della cittadinanza, grazie a progetti di formazione rivolti alle scuole e a partnership con numerosi enti del territorio. Il successo della formula 4x4, in particolare, ha reso Nonantola un modello imitato da altri festival italiani e uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama dei cortometraggi nazionali.