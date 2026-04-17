Assisi ospita gli Screenings di Rai Com, un appuntamento internazionale che dal 15 al 18 aprile 2026 accoglie oltre novanta buyer da quaranta paesi. L'evento, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Assisi, è strategico per la promozione e distribuzione dei contenuti audiovisivi italiani del servizio pubblico sui mercati esteri.

L'edizione 2026 degli Screenings si svolge in un contesto di crescente interesse globale per la produzione audiovisiva italiana. Rai Com, responsabile della distribuzione internazionale dei prodotti Rai, ha scelto Assisi per il suo patrimonio storico-artistico e la solida partnership con le istituzioni locali.

Partecipano all'evento rappresentanti di emittenti, distributori e operatori media da Europa, America, Asia, Africa e Medio Oriente, confermando la sua portata globale.

Il ruolo strategico degli Screenings per i contenuti italiani

La manifestazione è cruciale per consolidare la presenza dei prodotti Rai nel panorama televisivo mondiale. L'obiettivo è facilitare contatti diretti tra produttori, distributori e acquirenti, incrementando la diffusione internazionale. Rai Com presenta una selezione aggiornata di serie TV, fiction, documentari e show. Proiezioni e incontri riservati permettono ai buyer di scoprire in anteprima i titoli della nuova stagione. Questa piattaforma è vitale non solo per le vendite, ma anche per avviare nuove collaborazioni e coproduzioni internazionali.

La sinergia con la Regione Umbria e il Comune di Assisi lega la visibilità internazionale dell'evento alla valorizzazione culturale e territoriale di Assisi e dell'Umbria.

Assisi: un palcoscenico ideale per eventi audiovisivi globali

Assisi si afferma sempre più come sede privilegiata per eventi internazionali nel settore audiovisivo e culturale. Famosa globalmente per il suo patrimonio storico, legato a San Francesco e ai suoi monumenti, Assisi offre un ambiente ideale per presentazioni e per l'accoglienza di operatori da ogni continente. Oltre agli Screenings, la città è stata scelta per festival e manifestazioni di rilievo, consolidando la sua reputazione di crocevia culturale. Il coinvolgimento delle istituzioni locali nell'organizzazione con Rai Com valorizza ulteriormente il potenziale di Assisi come location d'eccellenza per iniziative internazionali.