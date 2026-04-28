Il 29 aprile 2026 segna un traguardo eccezionale per Zubin Mehta, il celebre direttore d'orchestra che festeggia i suoi novant'anni. Nato a Bombay nel 1936, Mehta ha dedicato oltre sessant'anni della sua vita al podio, guidando alcune delle più prestigiose orchestre a livello internazionale. La sua è una carriera straordinaria, riconosciuta come una delle più influenti nel panorama musicale contemporaneo, che abbraccia nove decenni di vita e oltre sessant'anni di intensa attività musicale.

Le radici musicali e la formazione a Vienna

La passione per la musica di Mehta affonda le radici in un ambiente familiare profondamente legato all'arte sonora, grazie alla figura del padre, Mehli Mehta, un importante esponente della vita musicale indiana.

Dopo i primi studi in India, il giovane Zubin si perfeziona a Vienna, una delle capitali mondiali indiscusse della musica classica. La sua ascesa nel mondo della direzione d'orchestra è stata rapida e lo ha portato, già dagli anni Sessanta e Settanta, a essere una presenza costante e autorevole nei principali teatri sinfonici internazionali.

Collaborazioni storiche e lo stile inconfondibile

Nel corso della sua lunga e illustre carriera, Zubin Mehta ha diretto orchestre di fama mondiale come la New York Philharmonic, di cui è stato direttore musicale per oltre un decennio, e la Los Angeles Philharmonic. Il suo stile distintivo, caratterizzato da energia, chiarezza e un profondo rispetto per la tradizione, lo ha reso amatissimo sia dai musicisti con cui ha collaborato sia dal vasto pubblico.

Un legame particolarmente significativo è quello con la Israel Philharmonic Orchestra: dal 1977, Mehta ne è stato nominato direttore musicale, assumendo in seguito il titolo di direttore musicale a vita. Ha guidato l'orchestra anche in momenti storici complessi, trasformando la musica in un potente ponte culturale e strumento di dialogo.

Il repertorio di Mehta è vastissimo e testimonia la sua versatilità, spaziando dai capolavori di Ludwig van Beethoven e Gustav Mahler alle opere di Giuseppe Verdi e Richard Strauss. Particolarmente rilevante è il suo rapporto con il melodramma italiano, che lo ha visto protagonista nei più importanti teatri, incluso il celebre Teatro alla Scala di Milano, dove ha ricoperto anch'esso il ruolo di direttore musicale.

Eventi iconici e l'impatto globale della musica

Tra i momenti più memorabili e di risonanza mediatica della sua carriera, spicca la direzione del celebre concerto dei Tre Tenori nel 1990. Insieme a leggende come Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, Mehta ha contribuito in modo determinante a portare la musica lirica a un pubblico globale, superando i confini tradizionali dei teatri d'opera e raggiungendo milioni di persone in tutto il mondo.

La Israel Philharmonic Orchestra: un legame indissolubile

Fondata nel 1936, la Israel Philharmonic Orchestra rappresenta una delle principali istituzioni musicali israeliane. L'orchestra si è distinta non solo per l'eccellenza nella promozione della musica classica, ma anche per il suo ruolo cruciale come ponte culturale, operando efficacemente anche in contesti storici complessi.

Il contributo di Zubin Mehta, a partire dal 1977 e con la successiva nomina a direttore musicale a vita, è stato fondamentale per la crescita, l'affermazione e il prestigio internazionale dell'orchestra, consolidando un legame artistico e umano che dura da decenni.