Tre opere di età imperiale, restaurate e provenienti dai depositi del Parco archeologico di Ostia antica, sono esposte per diciotto mesi nelle hall di tre storici hotel di Roma. La nuova edizione del progetto 'Arte Fuori dal Museo', intitolata 'Ostia antica va in città', mira a rendere accessibili al pubblico tesori raramente visibili. L'iniziativa, inaugurata il 9 aprile 2026 all'hotel Diana, è frutto della collaborazione tra Federalberghi Lazio, LoveItaly Ets, Direzione Generale Musei e Fondazione Roma.

Le opere restaurate, risalenti al II secolo d.C.

, sono ospitate nelle teche degli hotel Diana, Universo e Scalinata di Spagna. All’hotel Diana si trova Faustina Maggiore (moglie di Antonino Pio); all’Universo Domizia Lucilla (madre di Marco Aurelio); e allo Scalinata di Spagna Lachesi (una delle Parche, dea del destino). Gli alberghi hanno contribuito al restauro, trasformando le strutture in musei diffusi per la valorizzazione culturale.

Un progetto per valorizzare il patrimonio nascosto

Questa diffusione culturale è stata resa possibile da un protocollo d’intesa tra Direzione Generale Musei, LoveItaly Ets, Federalberghi Lazio e Fondazione Roma. Alessandro D’Alessio, direttore del Parco archeologico di Ostia antica, ha evidenziato la necessità di far conoscere il patrimonio italiano, dato che il 70% delle opere ostiensi resta nei depositi.

Massimo Osanna, direttore generale Musei, ha sostenuto l'iniziativa per le nuove opportunità di conoscenza che offre, esponendo le opere in luoghi frequentati da migliaia di persone.

Il progetto ha beneficiato del sostegno economico della Fondazione Roma e di sponsor come Gruppo Mag e Montenovi. Carlo De Angelis (Hotel Diana) ha sottolineato l’obiettivo di offrire un’esperienza che vada oltre il semplice soggiorno, permettendo agli ospiti di respirare la storia di Roma. Richard Hodges (LoveItaly) ha aggiunto che la collaborazione restituisce alla città tesori straordinari e offre ai visitatori l’opportunità di scoprire opere d’arte italiane poco conosciute.

Ostia antica: un sito da riscoprire

Il Parco archeologico di Ostia antica, da cui provengono i reperti, è uno dei siti più estesie ricchi d’Italia. Fondato come colonia romana da Anco Marzio nel VII secolo a.C., divenne il principale porto di Roma. Il Parco custodisce una vasta collezione, di cui solo una minima parte è esposta. L’iniziativa negli alberghi mira a stimolare i visitatori a scoprire l’area archeologica, promuovendo un dialogo virtuoso tra turismo, ospitalità e patrimonio artistico.