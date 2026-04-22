La quinta edizione della Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast annuncia i finalisti del premio letterario internazionale. Promosso dal Comune di Orbetello, tramite l’Assessorato alla Cultura e al Turismo guidato da Maddalena Ottali, e realizzato in collaborazione con l’agenzia Zigzag, l’evento culminerà nella finalissima dal 26 al 28 giugno presso i Giardini Chiusi di Orbetello, con ingresso libero. La manifestazione si conferma un appuntamento letterario di rilievo per il territorio.

Per la sezione narrativa, i tre autori selezionati sono Dario Ferrari con “L’idiota di famiglia” (Sellerio), Marcello Fois con “L’immensa distrazione” (Einaudi) e Rosa Matteucci con “Cartagloria” (Adelphi).

Questi autori italiani vantano un percorso di traduzione e riconoscimento all’estero, in linea con la vocazione del premio a valorizzare una letteratura italiana apprezzata globalmente. Le opere esplorano temi come la memoria, le storie familiari, l’infanzia e la grande storia d’Italia, trasformando vicende personali in un racconto collettivo di un intero secolo.

Selezione e riconoscimenti speciali

La selezione dei finalisti è affidata a una giuria mista, composta dal Gruppo di Selezione – che include Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, Giulia Proietti e Giorgio Razzoli – e da 120 lettori e lettrici.

Il presidente della giuria, Paolo Di Paolo, alla guida per la quinta edizione, ha sottolineato: “Una discussione intensa e a tratti accesa tra i componenti della giuria ha portato anche per questa edizione a una terna che rappresenta bene lo spirito di OBP: mettere in luce il lavoro di autrici e autori italiani riconosciuti anche in altri paesi”. Di Paolo ha aggiunto che i tre finalisti “rappresentano percorsi letterari assai diversi” e offrono “una raggiera di proposta narrativa e stilistica ampia ed eterogenea”, esprimendo soddisfazione per la menzione speciale a Eleonora Marangoni, per l’eccentricità e peculiarità della sua ricerca di scrittrice.

Oltre ai finalisti, una menzione speciale è stata attribuita a Eleonora Marangoni per “L’imperdibile” (Feltrinelli), riconoscendo la sua scrittura originale e raffinata.

Sarà inoltre assegnato il Tributo alla Carriera a un autore o autrice straniera/o di notorietà in Italia. L’annuncio avverrà il 14 maggio al Salone del Libro di Torino.

Storia e obiettivi dell’Orbetello Book Prize

L’Orbetello Book Prize si è consolidato come realtà di rilievo nazionale, come evidenziato dall’assessora Maddalena Ottali. L’assessora ha sottolineato l’importanza della manifestazione nel promuovere la lettura e nel coinvolgere la cittadinanza: “La partecipazione dei cittadini come lettori e giudici rappresenta una componente fondamentale ed è uno degli ingredienti importanti del successo del premio”. Fin dalla sua nascita, il premio valorizza autori italiani di narrativa già pubblicati o in corso di traduzione all’estero, e tributa figure letterarie straniere riconosciute in Italia.

Il concorso premia opere di narrativa pubblicate in Italia tra il 1° marzo 2025 e il 31 gennaio 2026, da scrittori italiani con almeno un libro tradotto e pubblicato all’estero (o in corso di traduzione). Le case editrici possono candidare i titoli entro il 20 marzo 2026. Nelle edizioni precedenti, hanno vinto Antonio Pascale con “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (2022), Matteo B. Bianchi con “La vita di chi resta” (2023), Lidia Ravera con “Un giorno tutto questo sarà tuo” (2024), e Romana Petri con “La ragazza di Savannah” (2025). Il Tributo alla Carriera è stato assegnato a David Leavitt (2022), Fernando Aramburu (2023), Björn Larsson (2024) e Ben Pastor (2025), confermando il respiro internazionale dell’evento che, nella cornice dei Giardini Chiusi di Orbetello, continua ad attrarre un vasto pubblico da tutta Italia.