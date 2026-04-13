Le principali organizzazioni del settore editoriale italiano hanno rivolto un appello congiunto alle istituzioni pubbliche e alle forze politiche. L'obiettivo è rafforzare il sostegno alle iniziative di promozione della lettura rivolte ai giovani. L'iniziativa è stata formalizzata il 13 aprile 2026, durante un incontro in cui le associazioni hanno sottolineato l'urgenza di azioni concrete per contrastare il calo dell'abitudine alla lettura tra le nuove generazioni.

Le realtà coinvolte in questo appello includono l'Associazione Italiana Editori (AIE), l'Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai (SIL), l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro per il libro e la lettura.

La lettura, hanno evidenziato, rappresenta una delle competenze fondamentali per la crescita personale e civica dei giovani, oltre a essere uno strumento essenziale per la loro formazione e inclusione sociale.

Il calo della lettura tra i giovani e le strategie proposte

L'appello giunge in un periodo in cui i dati relativi alle abitudini di lettura tra gli adolescenti italiani mostrano una preoccupante flessione. Le organizzazioni firmatarie hanno espresso allarme per il progressivo indebolimento dell'interesse per la lettura nei segmenti più giovani della popolazione scolastica. Hanno ribadito che l'investimento in progetti di lettura è imprescindibile per combattere la povertà educativa e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il libro.

Tra le proposte concrete illustrate durante l'incontro figurano l'ampliamento delle biblioteche scolastiche, il potenziamento delle reti di collaborazione tra scuole, librerie e biblioteche territoriali, e il rafforzamento dei fondi destinati a programmi già esistenti che stimolano l'approccio alla lettura tra bambini e ragazzi. È stato inoltre ricordato il ruolo strategico del Centro per il libro e la lettura, l'ente nazionale incaricato di coordinare campagne e attività per sostenere la diffusione del libro tra i più giovani.

L'impegno delle istituzioni e degli enti culturali

Le associazioni firmatarie hanno enfatizzato la necessità che alle parole seguano azioni concrete, sia a livello normativo che finanziario.

Viene suggerita l'adozione di provvedimenti specifici a livello ministeriale e locale, volti a integrare stabilmente la promozione della lettura nel percorso formativo degli studenti. Si auspica, inoltre, un maggiore coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle fondazioni culturali nell'ideazione di progetti efficaci per avvicinare i giovani lettori.

La storia delle principali associazioni del libro in Italia testimonia un impegno costante nella promozione della lettura. L'AIE, fondata nel 1869, riunisce oltre 250 editori. L'ALI tutela gli interessi dei librai indipendenti, mentre l'AIB, nata nel 1930, coordina le attività delle biblioteche pubbliche e scolastiche, fornendo supporto per la formazione e l'aggiornamento dei bibliotecari.

Il Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero della Cultura, promuove numerose iniziative, tra cui il Maggio dei Libri, una campagna nazionale per diffondere la passione per la lettura tra le fasce più giovani.

L'appello del 13 aprile 2026 rinnova la richiesta di un impegno strutturale per accrescere l'efficacia delle politiche di promozione della lettura. L'obiettivo è rispondere alle sfide di una società in continua evoluzione, ribadendo che la lettura è una leva fondamentale per l'inclusione sociale e lo sviluppo delle nuove generazioni.