L'attrice pugliese Oriana Celentano è la protagonista italiana della nuova serie televisiva polacca intitolata ‘Felicità’, dove interpreta il ruolo di Giulia, un personaggio centrale nella narrazione. Le riprese, iniziate a Varsavia, si stanno ora concentrando in Puglia, tra i suggestivi vicoli di Polignano a Mare e Alberobello, nel mese di aprile. Questi scenari iconici porteranno sullo schermo la bellezza della regione in una significativa coproduzione internazionale.

La scelta di Celentano per il ruolo principale è stata motivata anche dal suo profondo legame con le proprie radici.

L'attrice ha dichiarato: “In questo progetto ho sentito una responsabilità e un orgoglio particolari nel rappresentare la Puglia, i suoi colori e il carattere della mia terra. La scelta del ruolo è ricaduta su di me anche perché, durante i casting, ho lavorato molto sulle mie radici, cercando di restituire quella dicotomia unica tra forza e dolcezza che contraddistingue le donne del Sud”.

Originaria di Bari, Oriana Celentano vanta una carriera poliedrica come autrice, regista e direttrice artistica. Il suo debutto cinematografico è avvenuto giovanissima, diretta da Sergio Rubini nel film ‘Tutto l’amore che c’è’, al fianco di Margherita Buy e Gérard Depardieu. La sua formazione artistica ha preso il via al C.U.T.A.M.C.

di Bari, per poi arricchirsi con un periodo di studi e residenza nel Nord Europa. Celentano è anche fondatrice e direttrice artistica del programma ‘Set Studio Academy’ e ideatrice del Teatro OFF Studio di Roma, uno spazio dedicato alla creazione contemporanea. Nel suo percorso cinematografico spiccano inoltre ruoli in pellicole come ‘Chi m’ha visto’ con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello, e ‘Cha Cha Cha’ di Marco Risi, oltre a una consolidata collaborazione con il regista Pippo Mezzapesa.

Produzione, cast e l'anima pugliese della serie

La serie ‘Felicità’, composta da ventisei episodi, è una produzione della televisione nazionale polacca Telewizja Polska – Jolanta Filipowicz (Agencja Kreacji Filmu i Serialu), realizzata da Grzegorz Piekarski per Golden Media Polska.

La regia è affidata a Makary Janowski. La narrazione è liberamente ispirata ai romanzi ‘Felicità’ di Katarzyna Kalicińska e Radosław Figura, con ulteriori riferimenti agli autori Kamila Kisała, Anita Nawrocka e Paweł Trześniowski.

Il cast italiano, al fianco di Oriana Celentano, include Alessandro Parrello, Francesco Petit, Alessandro Bressanello ed Eugenio Ricciardi. Tra i protagonisti polacchi figurano Dawid Ogrodnik, riconosciuto come uno dei più apprezzati interpreti del cinema europeo contemporaneo, affiancato da Laura Breszka e Klementyna Karnkowska. Questa sinergia tra talenti italiani e polacchi sottolinea il carattere profondamente internazionale del progetto.

Le riprese in Puglia, tra le incantevoli località di Polignano a Mare e Alberobello, non solo offrono uno sfondo visivamente ricco, ma contribuiscono anche a creare un significativo ponte culturale tra Italia e Polonia.

Questa tematica è centrale nella serie, che esplora un intreccio di romanticismo, dramma e commedia. La messa in onda di ‘Felicità’ è prevista in prima visione assoluta sulla rete nazionale polacca TVP1 a partire da settembre 2026, per poi arrivare successivamente sulle televisioni italiane. La regione Puglia, con il suo crescente appeal per il settore audiovisivo, ospiterà anche ulteriori riprese per altre produzioni internazionali.

Dal successo letterario allo schermo televisivo

L'ispirazione dalle opere letterarie di Kalicińska e Figura ha dato vita a una serie che intreccia le vicende di personaggi italiani e polacchi, in un racconto che esplora temi di identità, tradizioni e sfide familiari.

I romanzi originali hanno goduto di notevole popolarità in Polonia, fornendo una solida base per una drammaturgia che si affaccia sull’Europa contemporanea, alternando sapientemente toni romantici e momenti di commedia.

La presenza di un cast internazionale permette di dare voce a due mondi a confronto, con Oriana Celentano che, nel ruolo di Giulia, si impegna a rappresentare la peculiare combinazione di forza e dolcezza che caratterizza le donne del Sud Italia. Questo progetto si inserisce in una tendenza crescente delle produzioni europee che scelgono l'Italia meridionale, e in particolare il paesaggio unico della Puglia, come cornice ideale per narrazioni che cercano autenticità e un forte impatto scenografico.

‘Felicità’ si preannuncia come una delle principali novità della stagione televisiva 2026, forte di un cast di primo piano e di una produzione capace di valorizzare le inestimabili ricchezze storiche e culturali delle località coinvolte.