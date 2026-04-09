Un’importante iniziativa nel panorama musicale italiano celebra l’incontro artistico tra due icone della canzone d’autore: Ornella Vanoni e Gino Paoli. Dal 12 aprile 2026, sarà disponibile un’edizione speciale dell’album “Per sempre”, presentata in un vinile numerato da collezione. Questo progetto discografico, che aveva già debuttato il 19 gennaio 2024, viene ora riproposto in un formato esclusivo, pensato per gli estimatori e i collezionisti più attenti.

Questa nuova versione in vinile rende omaggio all’intesa artistica profonda che lega Vanoni e Paoli da oltre sessant’anni.

La sua tiratura limitata, con ogni esemplare numerato, lo rende un oggetto di grande valore per gli appassionati della musica italiana. L’album originale, pubblicato dalle prestigiose etichette BMG e Sony Music, è una chiara testimonianza della longevità e della rilevanza professionale dei due artisti, che con questo lavoro hanno inteso “suggellare un percorso lungo una vita”.

Un sodalizio artistico che si rinnova

L’album “Per sempre” rappresenta un momento significativo, riunendo Ornella Vanoni e Gino Paoli in un’opera che sapientemente fonde brani inediti con nuove, suggestive interpretazioni dei loro capolavori storici. L’introduzione del vinile numerato eleva ulteriormente il valore di questa raccolta, che si configura come una testimonianza tangibile di uno dei sodalizi musicali più emblematici e duraturi della musica d’autore italiana.

Attraverso brani iconici come “Senza fine” e “Cosa farò da grande”, i due artisti offrono al pubblico una rilettura intima e personale dei loro successi, confermando una sintonia artistica rara e preziosa nel panorama nazionale.

Anche l’artwork di questa edizione in vinile è stato curato con meticolosa attenzione, riprendendo e reinterpretando elementi grafici che hanno segnato le rispettive carriere dei due interpreti. L’obiettivo è chiaro: “restituire al pubblico, in una veste preziosa, la magia di due repertori inconfondibili”, offrendo al contempo un’esperienza di ascolto più autentica e materica, in linea con la tradizione del supporto fisico.

L'eredità di Vanoni e Paoli nella discografia

Il progetto “Per sempre”, con la sua prima pubblicazione nel gennaio 2024, conferma il ruolo centrale che Ornella Vanoni e Gino Paoli continuano a ricoprire nella musica italiana, a distanza di decenni dal loro esordio. Paoli, mente creativa dietro a brani immortali come “Il cielo in una stanza” e “La gatta”, e Vanoni, interprete di straordinaria raffinatezza e innovatrice fin dagli anni Sessanta, condividono una notevole capacità di rinnovarsi e di stabilire un dialogo costante con diverse generazioni di ascoltatori, mantenendo viva la loro influenza artistica.

La decisione di lanciare un’edizione speciale numerata su vinile riflette una tendenza crescente nel mercato discografico, che vede una rinnovata attenzione verso formati di pregio e materiali capaci di esaltare il valore tattile ed emozionale dell’ascolto.

Questa scelta si inserisce perfettamente nel filone delle produzioni discografiche contemporanee che privilegiano la qualità e la collezionabilità, distinguendosi dalla sola fruizione digitale. Ulteriori dettagli sulla tiratura esatta o sulla distribuzione internazionale di questa edizione esclusiva non sono stati resi noti.