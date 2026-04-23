Il 23 aprile 2026, a Palazzo Bellevue, si è svolto il primo incontro dell’Osservatorio permanente sul Festival di Sanremo. Hanno partecipato una delegazione Rai e l’amministrazione comunale di Sanremo. L’incontro, in un clima di proficua collaborazione, ha avviato i lavori congiunti per future edizioni ed eventi correlati, esprimendo soddisfazione per i numeri importanti dell'ultima edizione del Festival.

Un primo focus ha riguardato l’edizione 2027, che sarà guidata dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino. L'Osservatorio ha stabilito di proseguire gli incontri a breve, con attenzione all’evento estivo del 25 luglio, confermando la sinergia operativa tra Rai e amministrazione.

Ruolo dell'Osservatorio e Festival 2027

L’Osservatorio permanente, nato dall’accordo tra Comune di Sanremo e Rai, è un organismo di controllo e indirizzo strategico per il Festival e gli eventi collegati. Sebbene il sindaco Mager e l’assessore Sindoni non abbiano divulgato dettagli specifici, è emersa l'importanza del Festival 2027, con direzione affidata a De Martino, e della serata musicale estiva in piazzale Carlo Dapporto, che sarà trasmessa su Rai Uno il mese successivo.

Per l'organizzazione del Festival 2027, sono state ipotizzate due collocazioni nel calendario: dal 2 al 6 febbraio o dal 9 al 13 febbraio. La scelta definitiva sarà oggetto di prossimi confronti, mirando a ripristinare la tradizionale collocazione di inizio febbraio, dopo un'edizione precedente influenzata da eventi olimpici.

Sanremo: epicentro culturale e musicale

La scelta di Palazzo Bellevue, sede della giunta comunale e fulcro amministrativo, sottolinea il valore istituzionale e la rilevanza strategica del Festival. Nato nel 1951, il Festival di Sanremo si è affermato come un significativo appuntamento musicale e televisivo nazionale. L'Osservatorio permanente mira a sviluppare sinergie tra amministrazione, enti turistici e Rai per future edizioni ed eventi paralleli. L'obiettivo per il 2027, con la direzione di Stefano De Martino, è rafforzare il ruolo di Sanremo come epicentro della cultura e della musica italiana.