Da giovedì 16 aprile 2026, otto nuovi film arricchiscono le sale italiane, offrendo una selezione variegata tra thriller francesi, produzioni nazionali, horror e drammi familiari. La programmazione punta sulla diversità dei generi. Spiccano "Lee Cronin - La Mummia", un horror tra le Piramidi, e "Il delitto del 3° piano", commedia/thriller francese con richiami a Hitchcock. Il cartellone include anche opere storiche e biografie reali.

Il thriller "Dossier 137" di Dominik Moll, ambientato a Parigi l’8 dicembre 2018 durante le proteste dei gilet gialli, vede Stéphanie (Igpn) indagare su un abuso di potere della polizia dopo il ferimento di un elettricista, offrendo ritmo e realismo.

"Il delitto del 3° piano" di Rémi Bezançon esplora il voyeurismo in un palazzo parigino. Colette (Laetitia Casta), docente di cinema, e suo marito François (Gilles Lellouche), autore di thriller, sono i protagonisti di una trama che, ispirata a Hitchcock, guida lo spettatore tra citazioni e colpi di scena.

Produzioni italiane tra storia e vita quotidiana

Tra le produzioni nazionali, "Alla festa della rivoluzione" di Arnaldo Catinari, ispirato a Claudia Salaris, narra la Rivoluzione di Fiume e i cinquecento giorni di Gabriele D’Annunzio (Maurizio Lombardi) nel contesto post-bellico. Al centro figurano Beatrice, spia russa; Pietro, capo dei servizi segreti; e Giulio, medico disertore, coinvolti nella storia adriatica.

L’uscita italiana "Benvenuti in campagna" di Giambattista Avellino segue una famiglia cittadina nel progetto di trasferirsi in campagna per un’attività agricola, esplorando il ritorno alla natura e la ricerca di equilibrio.

"Lo chiamavano Rock & Roll" di Saverio Smeriglio, ispirato alla vicenda reale di Federico Richard Villa, racconta la resilienza e l’amicizia attraverso la storia di Mauro, surfista invalido che ritrova forza grazie al legame con Federico, giovane affetto da una rara malattia genetica.

Europa e cinema di genere tra realtà e immaginario

La produzione europea annovera "La donna più ricca del mondo" di Thierry Klifa, liberamente tratto dallo scandalo francese dell’affaire Bettencourt (2009-2010).

Isabelle Huppert interpreta Marianne, figura ispirata a Liliane Bettencourt, coinvolta in una vicenda di manipolazione psicologica familiare. Il film esplora dinamiche di potere, fragilità e avidità tra la protagonista e un fotografo alla moda.

Dal Portogallo arriva "Gli ultimi giorni del paradiso" di João Nuno Pinto: una storia drammatica su una famiglia borghese isolata nell’Alentejo. Dopo la morte del patriarca, emergono tra gli eredi tensioni e rivalità, in un clima segnato da un incendio reale e simbolico.

Tra le uscite più attese spicca "Lee Cronin - La Mummia", in cui la scomparsa di una giovane nel deserto e il suo misterioso ritorno anni dopo danno il via a un horror che genera atmosfera e tensione narrativa, in linea con recenti produzioni europee di qualità.

Grazie a questi film, aprile 2026 si conferma un mese in cui cinema d’autore e di genere convivono, offrendo al pubblico storie ispirate a fatti reali e prodotti di puro intrattenimento.