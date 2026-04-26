La Biennale di Venezia ha ribadito il pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali per la riapertura del Padiglione russo alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, inaugurata il 9 maggio 2026. L'ente, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha risposto alle polemiche di Bruxelles e del ministro della Cultura Alessandro Giuli – che diserterà l'evento e ha avviato un'istruttoria – negando di aver aggirato le sanzioni europee imposte a Mosca. La Biennale ha dichiarato di aver agito "in stretta osservanza delle leggi vigenti e nei limiti delle nostre competenze e responsabilità".

La vicenda è emersa con la diffusione di email tra la Fondazione e Anastasia Karneeva, commissaria del Padiglione russo. Queste comunicazioni, su visti per artisti e acquisizione del progetto (gennaio 2026), suggerirebbero una presenza russa già acquisita a novembre 2025. La Biennale ha definito i documenti "ricostruzioni falsate", diffuse "contro ogni deontologia, procedura e rispetto della privacy", ribadendo la rigorosa applicazione delle sanzioni europee.

Modalità espositive e conformità alle sanzioni

La Biennale ha operato in continua interlocuzione con le autorità italiane, valutando la fattibilità del progetto russo e la legittimità delle procedure per i visti. Il progetto "The tree is rooted in the sky" prevede la presenza di circa cinquanta artisti a Venezia dal 6 all’8 maggio per l'anteprima stampa internazionale.

Dal 9 maggio, giorno dell’inaugurazione, il Padiglione russo sarà chiuso e inaccessibile fino al 22 novembre. Il pubblico potrà assistere alla performance dall'esterno, tramite grandi schermi, in forma registrata. Questa soluzione, che prevede la fruizione solo audiovisiva e l'esclusione della presenza fisica degli artisti russi durante l'apertura al pubblico, è stata adottata per evitare contestazioni e garantire la piena conformità alle sanzioni europee. Tale scelta risponde anche ai rilievi emersi nella corrispondenza interna, dove si discuteva di visti e "soluzioni creative" per rispettare le sanzioni (es. audio/video registrati).

Implicazioni istituzionali e contesto storico

Sul piano istituzionale, la Biennale, paragonandosi all’"Onu dell’arte", dichiara di non poter escludere alcuna nazione, pur impegnandosi nel rispetto delle regole europee e italiane.

Le pressioni internazionali sono crescenti: l'Unione Europea attende una relazione entro il 10 maggio, minacciando la sospensione di finanziamenti per due milioni di euro nel triennio 2025–2028 in caso di difformità rispetto alle sanzioni.

La vicenda si inserisce nella lunga tradizione del Padiglione russo, presente ai Giardini della Biennale dal 1914. L'edificio, progettato dall'architetto Aleksej Scusev, ha ospitato figure significative dell'arte russa. Storicamente, il padiglione ha spesso generato dibattito internazionale in momenti di tensione politica, riflettendo le evoluzioni geopolitiche e culturali.