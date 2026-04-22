La dirigenza e gli artisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia hanno espresso, il 22 aprile 2026, la loro solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presa di posizione segue le dichiarazioni offensive e "inammissibili" rivolte a Meloni durante una trasmissione televisiva del canale russo Rossiya 1. Il Padiglione, che opera con una gestione indipendente dalle autorità di Mosca, ha voluto così stigmatizzare pubblicamente il contenuto delle affermazioni.

In una nota ufficiale, i responsabili del Padiglione, inclusi l’artista Roman Sakin, la curatrice e il team, hanno dichiarato di "respingere pienamente le offese rivolte durante il programma ’60 minuti’ dalla televisione Rossiya 1", definendole "inammissibili in qualsiasi forma e contesto".

Hanno inoltre ribadito che il Padiglione russo a Venezia è un’iniziativa autonoma, che non riceve finanziamenti pubblici dalla Russia e seleziona gli artisti tramite una call internazionale. Questo conferma la sua piena autonomia gestionale e culturale all'interno dei Giardini della Biennale.

L'autonomia del Padiglione russo alla Biennale

Tradizionalmente situato nei Giardini della Biennale fin dall’inizio del Novecento, il Padiglione russo è uno degli spazi storici della manifestazione veneziana. La sua attuale dirigenza ha sottolineato come la selezione degli artisti e l'intero progetto espositivo per l'edizione 2026 siano stati realizzati in totale indipendenza dalle istituzioni statali russe.

Questa scelta rappresenta un elemento distintivo, valutato attentamente nel contesto internazionale di tensioni geopolitiche che hanno coinvolto anche il mondo dell'arte.

La decisione di non accettare fondi pubblici e di operare tramite una call internazionale ha rafforzato l'indipendenza del Padiglione russo in questa edizione, marcando una distanza operativa e simbolica da posizioni ufficiali di media o autorità russe. La Biennale di Venezia, con i suoi padiglioni nazionali, continua a essere un osservatorio cruciale per l'arte contemporanea internazionale, spesso riflettendo le trasformazioni globali.

Storia e ruolo del Padiglione nella Biennale

La costruzione del Padiglione russo nei Giardini risale al 1914, su progetto dell’architetto Alexey Shchusev.

Storicamente, ha ospitato importanti artisti russi, fungendo da ponte culturale tra Russia ed Europa occidentale. Dopo la sospensione della partecipazione ufficiale russa nel 2022, la presenza di quest’anno si distingue per la sua gestione autonoma e l'apertura internazionale. Le opere di Roman Sakin, selezionate con una procedura trasparente attraverso una call internazionale, rappresentano una novità e un segnale di dialogo, nonostante il complesso scenario geopolitico attuale.