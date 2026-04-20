La Regione Siciliana e la Rai hanno ufficializzato un importante accordo che porterà “L’anno che verrà”, il celebre show di Capodanno di Rai1, in diretta da Piazza Politeama a Palermo per il passaggio dal 2025 al 2026. Il protocollo d’intesa è stato siglato il 20 aprile 2026 presso Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione, alla presenza del presidente Renato Schifani e dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio. Questo evento rappresenta una delle principali novità per il Capodanno 2026, frutto di una sinergia istituzionale e culturale tra una delle città simbolo del Mediterraneo e la principale rete televisiva nazionale.

L’accordo prevede che la Regione Siciliana sostenga l’organizzazione logistica, indicando Palermo come città ospitante e individuando nella centralissima Piazza Politeama il fulcro delle celebrazioni. La Regione svilupperà anche attività di promozione legate all’evento, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il patrimonio artistico della città. Il presidente Schifani ha dichiarato: “Vogliamo mostrare al Paese la bellezza, la storia e le eccellenze della nostra terra in un’occasione che unisce milioni di italiani”. L'amministratore delegato Sergio ha sottolineato la volontà della Rai di “raccontare le città italiane valorizzando i territori attraverso la grande televisione di intrattenimento e la musica dal vivo”.

Palermo e Piazza Politeama: il cuore dell'evento

La scelta di Palermo come sede per la messa in onda de “L’anno che verrà” ha un forte valore simbolico, riconoscendo il capoluogo siciliano come protagonista di importanti eventi nazionali e internazionali. Piazza Politeama, cuore pulsante della città, è nota per la sua ampiezza e per ospitare iniziative pubbliche di rilievo, inclusi concerti e manifestazioni culturali di grande richiamo. La sua posizione centrale e la vicinanza a monumenti storici come il Teatro Politeama Garibaldi garantiranno un facile accesso all'evento sia per il pubblico che per i numerosi turisti attesi per la notte di San Silvestro. Il Comune di Palermo e le autorità locali assicureranno la gestione della sicurezza e dei servizi urbani durante la serata di Capodanno, in coordinamento con Rai e Regione Siciliana.

L’obiettivo è offrire uno spettacolo televisivo di alto livello, integrando la programmazione musicale con la valorizzazione delle tradizioni artistiche e culturali siciliane.

"L'anno che verrà": tradizione e promozione del territorio

Dal 2003, “L’anno che verrà” si è affermato come un punto di riferimento del palinsesto televisivo nazionale per le celebrazioni di Capodanno, collegando le piazze italiane attraverso la musica, lo spettacolo e la diretta condotta da artisti di rilievo. Ogni edizione coinvolge decine di artisti e migliaia di spettatori dal vivo nelle piazze, con un seguito televisivo stimato in milioni di telespettatori. La decisione di ospitare l'evento a Palermo per il 2026 conferma la volontà della Rai di variare annualmente la città ospitante, promuovendo così la straordinaria ricchezza e diversità del territorio nazionale, e offre alla Sicilia un’importante vetrina mediatica.

Negli anni passati, piazze di città come Potenza, Matera e Terni hanno avuto l'onore di ospitare la diretta di Capodanno, ottenendo importanti ricadute in termini di visibilità e promozione turistica. Per il 2026, grazie a questa proficua collaborazione tra Regione, Comune e Rai, Palermo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni televisive più attese, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di capitale culturale del Sud Italia.