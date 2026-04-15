Panini Comics e Topolino lanciano "Il torinese nelle storie di Topolino", un volume da collezione per valorizzare i dialetti italiani. Disponibile dal 16 aprile 2026 in libreria, fumetteria e su Panini.it, l'opera integra il fumetto disneyano nella tradizione sabauda con due storie in dialetto torinese e testo italiano a fronte. L'iniziativa diffonde la cultura linguistica locale tramite le celebri avventure Disney.

Il volume presenta due storie: "Topolino e il ponte sull’Oceano", di Alessandro Sisti e Marco Gervasio (già su Topolino 3619, aprile 2025), e "Paperen e la crema fortuita", di Sergio Cabella e Ottavio Panaro, inedita in traduzione.

L'adattamento dei dialoghi in dialetto torinese è curato da Nicola Duberti, docente di piemontese all'Università di Torino, per autenticità lessicale. La copertina, omaggio a Torino, è di Blasco Pisapia, che ha ambientato la scena in piazza Vittorio Veneto con la Mole Antonelliana. Pisapia ha dichiarato: "Ho avuto l'input di creare una scena di 'vita cittadina' in cui ci fosse un elemento distintivo di Torino, ovviamente la scelta è caduta sulla Mole Antonelliana. Ho individuato allora come ambientazione la piazza Vittorio Veneto, e dopo aver tentato prima la carta Galleria, ho posizionato la scena sotto i portici, come se il lettore desse le spalle al Lungo Po. Davanti a lui si staglia la Mole, e oltre le montagne.

Ho un pochino forzato la prospettiva, perché da 'altezza papero' non si vedrebbero così bene in altezza questi elementi di sfondo, ma me lo perdonerete".

Contenuti e valore culturale del volume

Oltre ai fumetti, il volume include approfondimenti redazionali su lingue e dialetti del Piemonte, su Torino nei fumetti e su geografia, cultura e tradizioni locali. Questa sezione contestualizza il dialetto torinese nelle storie Disney e valorizza la cultura regionale. Con una prefazione di Federico Basso, l'edizione di 128 pagine illustrate è un oggetto da collezione per appassionati Disney e cultori delle tradizioni piemontesi.

Commercializzata da Panini Comics a diciassette euro, l'opera innova la divulgazione del patrimonio linguistico regionale, rendendolo accessibile a giovani e famiglie.

Offre l'opportunità di arricchire biblioteche con materiali sul piemontese e la cultura torinese, promuovendo le parlate minoritarie in Italia tramite il fumetto.

La collaborazione accademica e l'omaggio a Torino

L'adattamento dei dialoghi affidato a Nicola Duberti, esperto accademico, sottolinea l'attenzione alla precisione linguistica e alla promozione di una cultura locale autentica. L'Università di Torino, tramite Duberti, è cruciale nella tutela del piemontese; la collaborazione con Panini Comics è un esempio virtuoso tra editoria popolare e ricerca universitaria. Torino, spesso ambientazione Disney, riceve un omaggio diretto e riconoscibile con riferimenti iconici nel volume.

L'iniziativa si inserisce in progetti che usano il fumetto come veicolo per la cultura regionale in Italia, sottolineando l'importanza delle identità locali nella narrazione globale Disney. Gli approfondimenti e la curata veste editoriale rendono il volume uno strumento didattico e divulgativo, oltre che di intrattenimento, per ogni età.