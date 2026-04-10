Dal 1° luglio 2026, il biglietto d'ingresso al Pantheon di Roma per i turisti aumenterà da cinque a sette euro. La modifica tariffaria, frutto della nuova Convenzione tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma, mantiene la gratuità per i residenti nella Capitale e la tariffa ridotta di due euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni. Le altre agevolazioni restano invariate.

L'aumento di due euro finanzierà il Piano Olivetti per la Cultura. Le risorse saranno destinate al sostegno delle Biblioteche di prossimità (zone disagiate e aree interne), per rafforzare accesso culturale, promuovere arte e valorizzare presìdi diffusi.

L'iniziativa mira anche a incentivare la rigenerazione sociale in territori marginali, consolidando l'operato del Decreto Cultura.

Gestione e impatto culturale

La nuova Convenzione rafforza un modello di gestione congiunta per il Pantheon, monumento tra i più rappresentativi e visitati d'Italia. Nel 2025, ha accolto circa quattro milioni e mezzo di visitatori. La ridefinizione delle tariffe trasformerà parte degli introiti in azioni concrete di sostegno e diffusione della cultura a livello nazionale. I proventi aggiuntivi, tramite il Piano Olivetti, contribuiranno all'avvio e al consolidamento di presidi culturali diffusi, con ricadute tangibili a livello locale e sull'intero tessuto sociale, promuovendo sostegno agli spazi di lettura, accesso culturale per fasce più fragili e innovazione nei servizi bibliotecari.

Pantheon: storia e valorizzazione

Il Pantheon, originariamente tempio dedicato a tutte le divinità dell'antica Roma, è tra gli edifici meglio conservati del patrimonio storico cittadino. Oggi, oltre a essere una meta turistica di grande richiamo, simboleggia tutela, valorizzazione e fruizione pubblica. Negli ultimi decenni, sotto gestione condivisa tra Stato e Chiesa, ha registrato una crescita costante di visitatori, grazie a strategie che ne hanno ampliato accessibilità e promozione. L'incremento del biglietto si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti non solo alla manutenzione e valorizzazione del monumento, ma anche al finanziamento di iniziative culturali diffuse in territori meno centrali, con effetti positivi sull'intero sistema culturale nazionale.